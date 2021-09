“Don’t Back Down” de Mammoth Wvh atteint la première place sur Active Rock Radio

Mammouth WVHle dernier single de “Ne recule pas” a atteint le n ° 1 sur le graphique Active Rock. La chanson a pris de l’ampleur depuis qu’elle a eu un impact sur la radio en avril et la semaine du 6 septembre la voit occuper la première place des charts Mediabase et BDS Active Rock.

“Ne recule pas” est sorti il ​​y a cinq mois et compte plus de six millions d’impressions en streaming combinées. Le clip a attiré l’attention car il montrait Mammouth WVH cerveau Wolfgang Van Halen interprétant lui-même tous les instruments – quelque chose qu’il a également fait sur chaque chanson du premier album. La chanson suit les traces du premier single “Distance” qui est également allé au n°1 au format.

Wolfgang Van Halen a déclaré: “Cela fait deux singles rock consécutifs n ° 1 avec ‘Distance’ et maintenant ça. Je ne sais même pas quoi dire. Merci beaucoup pour votre soutien, tout le monde. Vous êtes tous les meilleurs.”

Mammouth WVH a fait une tournée aux États-Unis, en première partie de l’étape nord-américaine de GUNS N’ ROSES sur le “Nous sommes F’n Back” visiter. La tournée a débuté le 31 juillet à Hershey, en Pennsylvanie et se poursuivra jusqu’au 3 octobre, date à laquelle elle se terminera à Hollywood, en Floride. MAMMOTH WVH fera également des tournées sélectionnées au Texas, au Minnesota, au Kentucky et en Californie, avec des billets pour tous les spectacles maintenant disponibles. Une poignée de dates phares ont également été annoncées.

En écrivant toutes les chansons et en interprétant toute l’instrumentation et le chant du premier album, Wolfgang Van Halen a décidé d’établir sa propre identité musicale. Du riff de guitare d’ouverture à bascule sur l’ouverture de l’album « Monsieur Ed » à la basse entraînante et à la batterie sur l’album plus près “Calcul”, “Mammouth WVH” met en valeur les diverses influences musicales qui ont inspiré Wolfgang. Des chansons comme “Résoudre”, “La grande image” et “Réfléchir” sont tous différents les uns des autres sur le plan sonore mais uniques à ce que Mammouth WVH est.

Mammouth WVH a fait ses débuts à la télévision en février, jouant “Distance” au “Jimmy Kimmel en direct !” et traversant un arrangement acoustique exclusif sur “Aujourd’hui”.



