“Don’t Breathe 2” avec Rodo Sayagues et Fede lvarez

in

Les esprits créatifs derrière Don’t Breathe 2, Fede Álvarez et Rodo Sayagues, se sont assis avec nous pour plonger dans leur processus de création d’une suite d’horreur qui sort de l’approche traditionnelle à laquelle les cinéphiles peuvent s’attendre. Nous discutons du moment désormais emblématique, mais toujours troublant de la «boire à la dinde» de l’original, pourquoi l’horreur doit continuer à pousser son public de plus en plus.

Vous voulez plus de ReelBlend ?

Inscrivez-vous à notre abonnement premium, qui comprend un épisode supplémentaire par semaine, une newsletter bihebdomadaire de Sean et des épisodes sans publicité. Assurez-vous également de vous abonner à ReelBlend sur YouTube pour des épisodes complets de l’émission sous forme de vidéo. Enfin, nous avons toutes sortes de produits amusants pour que les Blenders dévoués affichent leur fandom avec fierté.