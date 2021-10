Même si Loretta Lynn avait été le genre d’artiste à enregistrer du matériel sans défi, ce qui lui est arrivé en 1967 aurait été un jalon dans la musique country. Dans le classement du 11 février, “Don’t Come Home A-Drinkin’ (With Lovin’ On Your Mind)” est devenu son premier single n°1. Au-delà de cela, c’était un hymne féministe courageux dans un genre dominé par les hommes, et, encore plus inhabituel, c’était la première chanson en tête des charts écrite par une artiste elle-même. La chanson a été écrite par Lynn avec sa sœur et plus tard sa compagne à succès Peggy Sue Wright.

Loretta avait placé des chansons sur les listes de pays pendant plus de six ans au moment de la Decca sortie du single, et a eu des succès majeurs tels que “Success” en 1962, “Happy Birthday” en 1964 et “Blue Kentucky Girl” l’année suivante. En 1966, alors qu’elle commençait à prendre un plus grand contrôle créatif sur son travail, le nom de Lynn a commencé à apparaître de plus en plus fréquemment en tant qu’écrivain.

Elle avait des crédits sur cinq des 12 chansons de l’album You Ain’t Woman Enough, sorti en septembre. L’un d’eux était la chanson titre, qui l’a rapprochée plus que jamais de la première place du pays lorsqu’elle a passé deux semaines au n ° 2, juste derrière «Almost Persuaded» de David Houston.

Dire ce qu’il fallait dire

Les sessions pour le prochain album de Lynn ont commencé en juillet 1966 à Bradley’s Barn, siège du producteur Owen Bradley à Mount Juliet, Tennessee. “Don’t Come Home A-Drinkin’ (With Lovin’ On Your Mind)”, sorti en single le 3 octobre, a poursuivi l’habitude audacieuse de Lynn de dire l’indicible, d’une manière savamment agréable qui attirait toujours la radio country.

Cette fois, elle appelait des hommes qui rentraient chez eux après une soirée (sans leurs femmes) et attendaient toujours leurs «droits conjugaux». Les sourcils se sont levés, mais Lynn, 31 ans au moment de l’enregistrement, est restée fidèle à ses armes, a continué à chanter ce qui avait besoin de chanter et est devenue une inspiration pour des générations d’artistes country féminines.

L’artiste a eu sa propre expérience du sujet avec son mari buveur d’alcool, mais a davantage basé la chanson sur les problèmes similaires que sa sœur subissait. “J’ai toujours eu ce sentiment avec Peggy que je suis un peu dans sa tête”, a écrit Loretta dans le livre Honky Tonk Girl: My Life In Lyrics. « C’est peut-être parce qu’elle compte tellement pour moi. Nous pouvons nous regarder et savoir ce que l’autre pense. Parfois, ce n’est pas bon d’être comme ça, mais quand la chanson a été terminée, nous avons tous les deux pensé que c’était génial.

“Je chantais juste ce que je ressentais”

La critique du single par Billboard tournait plutôt autour du sujet, mais était tout de même approuvante, et certainement précise. “Un beau mariage de paroles, de mélodie et de performance dans cet air country doux-amer devrait le porter au sommet”, a écrit le magazine. Le single a en effet passé une semaine au numéro 1, succédant à “There Goes My Everything” de Jack Greene la semaine même où l’album Don’t Come Home A-Drinkin’… de Lynn a également atteint la première place.

Dans les notes de pochette de son coffret Honky Tonk Girl, Lynn était généralement directe et amusante à propos de son style d’écriture de chansons. “Je n’essayais pas de changer quoi que ce soit”, a-t-elle déclaré. «Je chantais juste ce que je ressentais à propos des choses. J’aimais jouer avec les mots. ‘Don’t Come Home A-Drinkin’ (With Lovin’ On Your Mind)’ peut aller dans les deux sens. Cela pourrait être ‘Don’t Come Home A-Lovin’ (With Drinkin’ On Your Mind).’

“J’aime être du côté des femmes, mais j’aime aussi être du côté des hommes”, a-t-elle poursuivi. «Je ne suis jamais sorti pour rabaisser un homme dans quoi que ce soit que j’aie jamais fait. Les hommes oublient parfois une femme, surtout s’ils boivent. Parfois, une femme doit dire : ‘Ces bottes sont faites pour marcher’/Un de ces jours, ces bottes vont te marcher dessus.’”

Un enregistrement de réponse… par le frère de Loretta

Un fait moins connu qui souligne l’impact de la chanson est qu’elle a inspiré un disque de réponses. Jay Lee Webb, également signé chez Decca, a atteint la 37e place du classement country en 1967 avec “I Come Home A-Drinkin’ (To A Worn-Out Wife Like You)”. L’audace de Webb s’expliquait peut-être en partie par le fait qu’il était le vrai frère de Loretta.

Lorsque les CMA Awards ont été inaugurés en 1967, Lynn est devenue la première lauréate de la catégorie Chanteuse de l’année, lors d’une cérémonie par ailleurs entièrement dominée par les hommes. « Don’t Come Home A-Drinkin’ » avait ouvert de nombreuses portes.

