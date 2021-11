. Don’t-Gift Guide: Les produits Apple obscurs susciteront certainement une réaction de vos proches

Il y a beaucoup de gens qui créent des guides-cadeaux des meilleurs produits Apple à acheter en cette période des fêtes. Mais personne ne recommande ces joyaux. Nous avons compilé une liste de certains produits Apple moins connus qui changeront vraiment la vie de l’être cher à qui vous les donnez. Sans plus attendre, plongeons-nous.

Conseils pour le crayon Apple | 19,00 $

Le numéro un sur notre liste est un ensemble de 4 pointes Apple Pencil, compatibles avec les modèles d’origine et de deuxième génération. Si vous connaissez quelqu’un qui casse fréquemment son embout Apple Pencil parce qu’il le poignarde à travers son iPad, c’est un excellent cadeau. Le pack de 4 coûte 19 $ et vous pouvez être assuré de leur qualité, car la liste des produits indique très clairement qu’ils sont « Made by Apple ».

Adaptateur secteur 5W | 19,00 $

Vous connaissez quelqu’un qui demande toujours un chargeur pour iPhone ? Offrez-leur le meilleur à 19 $, l’adaptateur secteur USB-A 5 W d’Apple. Pour la même somme de 19 $, Apple vend également des adaptateurs 12 W et 20 W, mais ceux-ci se chargent beaucoup trop rapidement pour la plupart des gens. Mieux encore s’ils viennent de recevoir un nouvel iPhone, le câble USB-C inclus n’est pas compatible. Assurez-vous donc d’ajouter un câble USB-A vers Lightning.

Kit de bracelets à maillons | $49.00

Si vous ou un ami avec une Apple Watch avez bavé sur le magnifique et cher bracelet à maillons d’Apple, procurez-leur le pack de 6 maillons de remplacement d’Apple. Ils s’emboîtent tous avec les connecteurs avancés d’Apple qui ne nécessitent pas d’outils, donc oui, vous vivrez dans le futur. Le kit est disponible en deux couleurs et en deux tailles, il y a donc beaucoup d’options à choisir. Ils sont tous au prix de 49 $. Pourquoi acheter un bracelet sport complet pour 49 $ alors que vous pouvez acheter quelques maillons pour le même prix ?

Kit de roues Mac Pro | 699,00 $

Boosté pour l’Apple Car ? Entrez tôt dans l’action avec le kit de roues Mac Pro d’Apple. Ne dites pas qu’Apple n’a pas déjà livré certains produits dans la catégorie mobilité, car il s’agit de leur première incursion. Pour 699 $, vous pouvez mettre la main sur 4 roues en acier inoxydable conçues par Apple. Le kit est livré avec deux petits bonus, un guide d’installation pour le mécanicien en plein essor et un embout hexagonal de 1/4 pouce à 4 mm.

Kit Pieds Mac Pro | 299,00 $

Les beaux pieds en acier inoxydable Mac Pro sont généreusement disponibles en pack de 4 sur le site de l’Apple Store. Si vous connaissez quelqu’un qui s’est en quelque sorte cassé les pieds de son Mac Pro ou a commandé sa tour dès le départ avec des roues, c’est un excellent cadeau.

Un de vos proches équilibre-t-il un Pro Display XDR sur certains livres ? Avez-vous peur qu’il tombe et les tue ? Ensuite, vous devez leur procurer le Pro Stand. Pour 999 $, vous pouvez obtenir un support en aluminium magnétique d’une beauté spectaculaire pour le Pro Display XDR.

Carte de postcombustion d’Apple | 2000,00 $

La carte de postcombustion conçue par Apple à 2000 $ pour le Mac Pro 2019 a été conçue pour un très petit groupe de personnes. Mais voici un secret, il fait un grand cadeau pour n’importe qui. La carte de postcombustion offre une énorme augmentation des performances pour quiconque travaille sur la vidéo. Cela rendra les exportations de vidéos de chiens de maman pratiquement instantanées. Vous pouvez récupérer la postcombustion sur le site Web de l’Apple Store.

Adaptateur de verrouillage de sécurité Mac Pro | $49.00

Connaissez-vous quelqu’un qui essaie de maintenir sa poubelle Mac Pro 2013 extrêmement convoitée ? Alors l’adaptateur de verrouillage de sécurité Mac Pro est fait pour eux. Vous devrez également vous procurer un cadenas Kensington pour accompagner l’adaptateur s’ils n’en possèdent pas déjà un.

Câble Thunderbolt 3 | 129,00 $

Le câble Thunderbolt 3 blanc à 39 $ d’Apple ne le coupe pas pour vous? Alors découvrez le câble Thunderbolt 3 noir à 129 $ d’Apple. Il est idéal pour connecter des appareils ensemble ou les charger avec une brique d’alimentation USB-C.

Adaptateur Apple Lightning vers Micro USB | 17,50 $

Vous avez adoré l’adaptateur Apple Lightning vers casque 3,5 mm ? Alors l’adaptateur Lightning vers micro USB est fait pour vous. Il est idéal pour charger vos appareils Lightning avec de vieux câbles micro USB qui traînent dans la maison.

Conclusion

S’il vous plaît n’achetez QUICONQUE l’un de ces produits. Et si vous connaissez quelqu’un avec un Mac Pro, demandez-lui d’abord avant d’acheter l’un des accessoires INSANEMENT trop chers ci-dessus.

Si vous êtes absolument déterminé à offrir à votre ami ou à un membre de votre famille un accessoire Apple obscur, procurez-lui le chiffon de polissage Apple. C’est si vous pouvez mettre la main sur un. Ils sont en rupture de stock depuis des semaines chez Apple.

