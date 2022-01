Don’t Look Up de Netflix a caché un œuf de Pâques hilarant dans le film

Ne cherchez pas, le nouveau film Netflix étoilé du réalisateur Adam McKay qui se double d’une allégorie sur le changement climatique, a rapidement accumulé des chiffres de téléspectateurs assez stupéfiants. Entre le 27 décembre et le 2 janvier, par exemple, les abonnés ont passé plus de 152,2 millions d’heures à regarder Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence dépeindre des astronomes avertissant d’une catastrophe imminente.

L’une des raisons pour lesquelles le film a suscité un tel afflux de couverture et d’intérêt est liée à la réaction polarisée qui lui a été faite. De nombreux critiques ont critiqué le film (qui a actuellement un score de critique assez mauvais de 55% sur Rotten Tomatoes). D’autres téléspectateurs, à leur tour, se sont offusqués de ces mauvaises critiques. Assimiler les gens qui n’aiment pas ce film à des négationnistes du changement climatique. En fait, le réalisateur lui-même s’est engagé dans cette voie. Cependant, Don’t Look Up a également attiré l’attention pour d’autres raisons.

Un œuf de Pâques caché dans le film à succès de Netflix

Meryl Streep, montrée dans le nouveau film original de Netflix « Don’t Look Up ». Source de l’image : Niko Tavernise/Netflix

L’un d’eux a à voir avec un œuf de Pâques que les téléspectateurs ont trouvé dans le film.

Cela se produit pendant la partie du film où le personnage de DiCaprio livre un message d’intérêt public demandant aux gens d’appeler une hotline spéciale FEMA. « En ce moment », dit son personnage dans l’annonce, « des millions d’entre vous ont les mêmes doutes et questions sur l’approche de la comète… C’est pourquoi BASH Cellular, en collaboration avec le gouvernement des États-Unis, crée une nouvelle hotline, sans charge, pour répondre à toutes vos questions.

Bien sûr, certains téléspectateurs ont décidé de composer le numéro en question, 1-800-532-4500, pour voir ce qu’il y a à l’autre bout. Venez découvrir, cela les a amenés à une ligne de discussion pour adultes, comme vous pouvez le voir dans le tweet ci-dessous. Le numéro semble avoir depuis été mis à jour, soit dit en passant, pour donner au composeur un message d’erreur.

Comme on pouvait s’y attendre, beaucoup de gens qui ont regardé le film sont allés sur les réseaux sociaux et ont bien ri de l’œuf de Pâques. Ce qui a fait en sorte que les gens… continuaient à parler du film encore plus, faisant continuer tout le cercle.

Et voici quelque chose d’autre qui aide, dans le même sens.

Ne cherchez pas le podcast

Signe de la notoriété de Don’t Look Up pour Netflix, il a également désormais son propre podcast autonome – Le dernier film jamais réalisé : le podcast Don’t Look Up. Il s’agit d’une histoire orale en six parties qui détaillera essentiellement la réalisation du film.

« Au début de 2020 », lit-on dans la description du podcast, « Adam McKay a entrepris de faire une comédie. Il s’appelait Don’t Look Up, et il visait à se moquer et à pointer du doigt les forces qui nous empêchent de nous sauver du changement climatique. 2020, bien sûr, avait d’autres projets.

« C’est ce qui s’est passé lorsqu’un casting et une équipe se sont réunis pour faire une comédie catastrophe, tout en vivant une série de catastrophes très peu comiques. »

Les deux épisodes disponibles au moment d’écrire ces lignes incluent The Titanic Band et Mission Hopefully Possible. Découvrez-les ci-dessous.