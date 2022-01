Don’t Look Up ruine la note « fraîche » de Rotten Tomatoes de Leonardo DiCaprio

Don’t Look Up n’a pas impressionné les critiques sur Rotten Tomatoes (Photo: Netflix)

Leonardo DiCaprio a perdu sa note de « frais » pour Rotten Tomatoes après des critiques mitigées pour son dernier projet, Don’t Look Up.

L’acteur, 47 ans, avait bénéficié d’une séquence de près de 10 ans de « nouvelles » notes pour ses crédits d’acteur, qui comprenaient Once Upon A Time In Hollywood, The Revenant et The Wolf Of Wall Street.

Son dernier film, Don’t Look Up a reçu des critiques mitigées de la part des critiques malgré les téléspectateurs qui l’ont loué pour avoir sensibilisé aux problèmes actuels tels que le changement climatique et l’approche de la pandémie de coronavirus.

Le film a obtenu un score combiné de 56% sur la base de 234 critiques de critiques, les critiques du public étant beaucoup plus élevées à 77% sur la base de plus de 100 critiques par des comptes vérifiés.

Don’t Look Up voit Leonardo et Jennifer Lawrence, 31 ans, jouer le rôle des astronomes Dr Randall Mindy et Kate Dibiasky, qui tentent d’avertir l’humanité de l’approche d’une comète qui détruira toute la civilisation.

Malgré leurs avertissements, les opinions à travers le monde sont divisées, certains exigeant que la comète soit détruite, d’autres estimant que l’exploitation minière de la comète créera des emplois, tandis que d’autres nient simplement que la comète existe même.

Le dernier film de Leonardo DiCaprio a fait chuter sa note Rotten Tomatoes (Photo : Niko Tavernise/Netflix via AP)

La présidente des États-Unis, interprétée par Meryl Streep, choisit également d’ignorer l’avertissement de peur d’affecter sa position dans les sondages, écartant les deux astronomes.

Cela vient également après qu’il a été révélé qu’un numéro de téléphone figurant dans le film mène en fait à une hotline sexuelle dans la vraie vie.

Dans une scène, le personnage de Leonardo apparaît dans une annonce d’intérêt public exhortant les Américains à appeler un numéro de téléphone – 1-800-532-4500 – s’ils recherchent la « tranquillité d’esprit » à la lumière de l’annonce que la planète Terre sera détruite par la comète. .

Les téléspectateurs ont noté le numéro et l’ont appelé pour savoir si la ligne d’assistance existait réellement et ont découvert que ce qui se trouvait à l’autre bout était en fait une ligne de discussion explicite à la place.

Plus: Nouvelles du Showbiz américain



Selon People et le New York Post, un message automatisé d’une voix féminine dit : « Bienvenue sur la hotline la plus chaude d’Amérique. Les gars, les femmes chaudes attendent pour vous parler. Appuyez sur 1 maintenant.

« Mesdames, pour parler gratuitement à des gars intéressants et passionnants, appuyez sur 2 pour vous connecter gratuitement maintenant. »

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Himesh Patel d’EastEnders décroche le rôle principal avec Leonardo DiCaprio dans Don’t Look Up: Star’s Hollywood rise



PLUS : Leonardo DiCaprio « a eu un problème » avec la scène nue de Meryl Streep dans Don’t Look Up





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();