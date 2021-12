Don’t Starve Together cherche enfin à survivre sur Switch au printemps prochain

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Ne pas mourir de faim est un nom familier parmi certains joueurs passionnés de téléchargement Nintendo, ayant été publié sur Wii U et plus récemment sur Switch. Pourtant, c’est le suivi multijoueur autonome, Ne pas mourir de faim ensemble, qui a connu un énorme succès sur PC en particulier, et dans Indie World d’aujourd’hui, il a été confirmé qu’il était enfin en route pour le printemps.

Il sera intéressant de voir s’il apportera son énorme succès sur d’autres plateformes au Switch ; ci-dessous est une partie de sa description officielle.

Combattez, cultivez, construisez et explorez ensemble dans l’extension multijoueur autonome du jeu de survie sans compromis Don’t Starve. Entrez dans un monde étrange et inexploré plein de créatures étranges, de dangers cachés et d’anciens secrets. Rassemblez des ressources pour fabriquer des objets et construire des structures qui correspondent à votre style de survie. Jouez à votre façon en perçant les mystères de « The Constant ». Coopérez avec vos amis dans un jeu privé ou trouvez de nouveaux amis en ligne. Travaillez avec d’autres joueurs pour survivre à l’environnement hostile ou lancez-vous seul.

Faites tout ce qu’il faut, mais surtout, ne vous affamez pas.

À partir de maintenant pour la semaine prochaine, il y a un essai de jeu en ligne Nintendo Switch pour l’original en Amérique du Nord, c’est donc une bonne occasion de voir en quoi consiste la franchise.

Est-ce sur votre radar pour le printemps prochain?