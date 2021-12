DONTNOD fera ses débuts dans l’édition avec Gerda : A Flame In Winter

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

DONTNOD est un développeur bien connu pour les deux premiers La vie est étrange titres (mais pas les plus récents) et titre populaire du Game Pass Dis moi pourquoi. En tant que studio qui a contribué à populariser le genre d’aventure narrative ces dernières années, il publie maintenant son premier titre tiers. Gerda: A Flame in Winter, développé par PortaPlay, était dans la bobine de grésillement Indie World cette semaine et arrive l’année prochaine.

Il se déroule au Danemark pendant son occupation pendant la Seconde Guerre mondiale et se décrit de manière intrigante comme un jeu « RPG-lite narratif ». Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des détails officiels.

Gerda: A Flame in Winter est une expérience RPG-lite narrative intime se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale et l’occupation allemande du Danemark. Dans ce jeu d’histoire poignant inspiré d’événements réels, les joueurs suivront le chemin de Gerda, une infirmière dont la vie est bouleversée du jour au lendemain. Armée uniquement de son intelligence et de sa connaissance de sa communauté, Gerda doit tenter de sauver ses proches tout en restant fidèle à elle-même. Une histoire racontée non pas en première ligne, mais dans le cadre intime du petit village danois où elle a grandi.

Les choix sont faits à travers un mélange d’exploration, de dialogue et de gestion des ressources et des relations. Les traits de personnalité de Gerda sont ses compétences, et sa connexion avec les autres déterminera également le déroulement de l’histoire. Chaque dilemme est difficile et chaque décision critique en période de troubles et de guerre, et ce jeu pose la question : jusqu’où iriez-vous pour protéger vos proches ?

Cela semble intéressant, et il convient de noter qu’il est actuellement configuré pour être une console exclusive sur Switch aux côtés d’une version PC.

Nous partagerons plus de détails au fur et à mesure qu’ils émergeront l’année prochaine; est-ce sur votre liste de souhaits?