Dontnod se lance dans la publication tierce

La société de jeux française Dontnod va commencer à publier des jeux d’autres développeurs.

Le premier de ces projets vient de PortaPlay, basé à Copenhague, un studio composé de dix personnes qui crée une nouvelle adresse IP. Cela fait suite à l’ouverture de départements d’édition et de marketing par Dontnod l’année dernière.

« En tant qu’éditeur, nous voulons offrir aux joueurs des expériences qui soient à la fois accessibles à un public plus large, tout en plaçant la barre haute en matière de thèmes et de qualité de design », a déclaré Xavier Spinat, responsable de l’édition chez Dontnod.

«Dès nos premières discussions avec PortaPlay, il nous est apparu clairement que la coproduction et l’édition de cette création originale nous permettraient d’élargir notre portefeuille avec un jeu complémentaire à nos productions internes, tout en restant fidèles à notre ADN. capable d’apporter à notre partenaire notre savoir-faire et notre connaissance du marché, en phase avec les attentes de nos communautés. «

Le responsable du développement de PortaPlay, Hans von Knut Skovfoged, a ajouté: «Nous nous sentons appelés à travailler sur des jeux qui ont du sens. Des jeux combinant des mécanismes de jeu solides et de la narration – sur des individus en situation de crise confrontés à des dilemmes moraux. Ce nouveau partenariat est donc une belle opportunité. Non seulement cela nous donne l’opportunité de communiquer avec tous les fans du fantastique catalogue de jeux de Dontnod, mais cela nous permet également de travailler avec certains des meilleurs esprits dans ce domaine – pour nous aider à améliorer notre jeu et donner le joueurs la plus grande expérience possible. «

En janvier 2021, Dontnod a reçu un investissement de 30 millions d’euros (36,4 millions de dollars) du géant chinois de la technologie et du divertissement Tencent. La firme française a actuellement six jeux en préparation et s’est installée au Canada l’année dernière.

PortaPlay avait précédemment remporté le PC Indie Pitch au G-Star 2019.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72082/dontnod-is-getting-into-third-party-publishing/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));