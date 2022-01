Doocy et Psaki s’opposent à la « pandémie des non vaccinés »

Fox News’ Pierre Doocy a de nouveau lancé son nom sur la liste des tendances de Twitter lundi, pour la raison habituelle: un match de combat verbal avec l’attaché de presse de la Maison Blanche Jen Psaki.

Cette fois, le sujet était le président chez Joe Biden commentaires sur la pandémie de Covid-19.

« Je suis triplé vaxxed, j’ai toujours COVID », a déclaré Doocy. « Vous êtes triple vaxxé, vous avez toujours COVID. Pourquoi le président qualifie-t-il toujours cela de pandémie de non vaccinés ? »

Psaki a noté qu’elle, comme Doocy, avait eu un récent accès de Covid-19, avec heureusement seulement des symptômes mineurs.

« Il y a une énorme différence entre cela et le fait d’être non vacciné », a souligné Psaki. « Vous êtes dix-sept fois plus susceptible d’aller à l’hôpital si vous n’êtes pas vacciné, vingt fois plus susceptible de mourir. Et ce sont des statistiques importantes et sérieuses. Alors oui, l’impact pour les personnes non vaccinées est bien plus grave que pour celles qui sont vaccinées. »

Doocy a suivi, demandant si Biden « mettrait à jour son langage » pour refléter le problème des cas révolutionnaires, et Psaki a répondu que Biden et elle avaient reconnu qu’il y aurait des cas révolutionnaires, mais encore une fois, « il y a une différence significative entre être hospitalisé ou mourant et vacciné avec des symptômes plus légers.

De nombreux utilisateurs de Twitter à chèque bleu ont levé les yeux au ciel sur Doocy, considérant sa question comme une réponse évidente.

Restez à l’écoute pour le point de presse de demain, lorsque Doocy demandera pourquoi les lois sur la ceinture de sécurité n’ont pas complètement éliminé les décès sur les routes. https://t.co/nx0FY8cyu1 – Gary Legum (@GaryLegum) 10 janvier 2022

DC, où Doocy passe la plupart de ses heures d’éveil, a récemment signalé que pratiquement tous les cas de COVID-19 hospitalisés sont désormais des non vaccinés. (À peu près la même chose avec les décès.) Depuis janvier 2021, seulement 2,8% des hospitalisations COVID concernaient des personnes qui avaient reçu le vaccin. https://t.co/ac3eHwy7Z8 – Martin Austermuhle (@maustermuhle) 10 janvier 2022

Ce tweet, cependant, du Washington Post’s Paul Farhi, pourrait mieux résumer tout le désordre.

Le fait que les deux soient de retour au travail et puissent avoir cet échange en dit long sur l’efficacité des vaccins. https://t.co/tCBo90qgU6 – Paul Farhi (@farhip) 10 janvier 2022

« Le fait que les deux soient de retour au travail et puissent avoir cet échange en dit long sur l’efficacité des vaccins », a-t-il écrit.

En effet.

Regardez la vidéo ci-dessus via CBS News.

Avez-vous un conseil que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com