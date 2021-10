Doocy Grills Psaki Over Biden affirmant qu’il a visité la frontière

Publicité

AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

Dans ce qui est devenu normal pour le président Joe Biden, il a de nouveau été pris dans un étirement de la vérité.

Et comme c’est devenu la norme, son attachée de presse à la Maison Blanche, Jen Psaki, a dansé autour de la question pour lui.

Vendredi, lors d’un point de presse à la Maison Blanche, le journaliste de Fox News, Peter Doocy, a mentionné ce que Biden avait déclaré jeudi à sa mairie de CNN.

« J’y suis déjà allé… je le sais bien… je suppose que je devrais descendre », a déclaré le président à la mairie, arguant qu’il n’avait pas eu « beaucoup de temps pour descendre ».

« J’ai passé du temps à examiner les 900 milliards de dollars de dommages causés par les ouragans, les inondations et les conditions météorologiques et à voyager à travers le monde.

« Ma femme Jill est en panne. Elle a été des deux côtés de la rivière. Elle a vu les circonstances là-bas. Elle a examiné ces endroits. Vous remarquez que vous ne voyez pas beaucoup de photos d’enfants allongés les uns sur les autres avec ce qui ressemble à des bâches sur eux. Nous avons été en mesure de gérer cela », a-t-il déclaré.

« Nous avons pu augmenter considérablement le financement par le biais du HHS pour fournir un abri à ces enfants et à ces personnes. Mais, il y a beaucoup plus à faire. C’est une chose qui me préoccupe le plus de pouvoir en prendre le contrôle », a-t-il déclaré.

Cette réponse était quelque chose sur laquelle Doocy voulait plus d’informations, car lui et nous ne pouvons pas nous souvenir quand Biden a visité la frontière.

« Pour faire suite à quelque chose d’autre que le président a dit hier soir, pourquoi le président Biden a-t-il dit qu’il était allé à la frontière? » dit-il à Psaki.

L’attaché de presse a ensuite donné une réponse décousue qui impliquait de blâmer l’administration Donald Trump pour la crise frontalière.

« Eh bien, Peter, comme vous l’avez peut-être vu, il a été rapporté qu’il avait traversé la frontière lorsqu’il était en campagne électorale en 2008. Et il est certainement au courant du fait – et cela l’a marqué – du fait que à El Paso, la frontière traverse le centre-ville », a-t-elle déclaré.

«Mais ce que tout le monde doit savoir et comprendre, c’est que le président a travaillé sur ces questions tout au long de sa carrière et qu’il connaît bien tous les aspects de notre système d’immigration, y compris la frontière. Cela inclut quand il était vice-président. Et il s’est rendu 10 fois au Mexique et en Amérique centrale pour aborder les problèmes frontaliers et parler de ce que nous pouvons faire pour réduire le nombre de migrants qui arrivent à la frontière.

« Il a travaillé de manière bipartite avec des sénateurs comme Ted Kennedy, Harry Reid, John McCain et d’autres pour faire pression en faveur d’une réforme globale de l’immigration », a déclaré l’attaché de presse.

« Il n’a pas besoin d’une visite à la frontière pour savoir quel gâchis a laissé la dernière administration. C’est son point de vue », a-t-elle déclaré.

Mais cela ne répond pas à la question d’une manière que Doocy pensait être véridique.

« Est-ce que ça compte comme une visite ? Il a dit : ‘J’y suis déjà allé.’ Vous dites qu’il a passé quelques minutes. Cela compte-t-il? » il a dit.

« Qu’est-ce que vous – quelle est la cause profonde – d’où viennent les gens qui arrivent à la frontière, Peter ? » elle a dit.

« Le président a dit qu’il était allé à la frontière -« , a déclaré Doocy avant que Psaki ne l’interrompe.

« Je vous demande – je vous pose une question, parce que je pense que les gens devraient comprendre le contexte », a-t-elle déclaré.

« Non, vous répondez – une question avec une question », a-t-il dit,

« D’accord, je vais vous répondre : les gens viennent d’Amérique centrale et du Mexique pour aller à la frontière. Le président s’est rendu dans ces pays 10 fois pour parler de problèmes frontaliers », a déclaré Psaki.

« En ce moment, l’accent est mis sur une séance de photos. Le président ne pense pas qu’une séance de photos soit la même chose que des solutions », a-t-elle déclaré.

« Mais ce n’est pas ce qu’il a dit non plus. Il a dit, ‘Je suppose que je devrais descendre.’ Alors, pense-t-il qu’il a besoin d’une séance de photos ? C’est ce qu’il dit ? C’est ce que tu dis ? » Doocy a insisté.

« Il ne le fait pas. Et c’est un désaccord fondamental qu’il a. Je dirais que l’ancien président est allé à la frontière au moins une fois, peut-être plus – vous connaissez peut-être les chiffres », a-t-elle déclaré.

« Comment cette politique d’immigration a-t-elle abouti, Peter ? Cette politique d’immigration a entraîné la séparation des enfants de leurs parents, la construction d’un mur frontalier insensé et qui a coûté des milliards de dollars aux contribuables. Le président est fondamentalement en désaccord sur la façon dont nous devons aborder la question de l’immigration », a-t-elle déclaré.

« Est-ce que quelque chose a changé à la frontière entre 2008, quand il est passé par là, et 2021 ? » dit le journaliste.

« Outre le fait que les migrants arrivent toujours à la frontière par le biais des présidents démocrate et républicain, et que – l’immi – – la nécessité de réformer le système d’immigration se fait encore plus attendre ? Non. Mais nous devons travailler avec les démocrates et les républicains pour y parvenir », a-t-elle déclaré avant de passer à d’autres questions.