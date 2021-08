Doocy, les conservateurs mettent du piquant sur la Chine, Covid, Cuomo, les expulsions ⋆ .

Le point de presse de la Maison Blanche de mercredi a continué une autre période difficile pour l’administration Biden sur une myriade de problèmes alors que Peter Doocy de Fox et ses collègues des médias conservateurs et même des médias libéraux ont posé des questions à l’attachée de presse Jen Psaki sur la crise frontalière, la Chine, le coronavirus, les moratoires sur les expulsions, le gouverneur Andrew Cuomo (D-NY) et l’historique des allégations de comportement inapproprié contre le président Biden.

Avant même que Doocy ne prenne son tour, Jonathan Lemire de l’AP a utilisé sa pole position pour poser cinq questions distinctes à Cuomo concernant si Biden a parlé avec Cuomo, si la Maison Blanche l’a fait, à quand remonte la dernière fois que Biden a parlé à Cuomo, si Biden soutient la destitution de Cuomo, et si Biden a confiance en Cuomo pour diriger la réponse Covid de l’État.

Quelques minutes plus tard, c’était au tour de Doocy et il a commencé avec la prolongation du moratoire sur les expulsions par le CDC et le sujet secret de la façon dont le moratoire a nui aux propriétaires (en particulier ceux qui ne sont pas de grandes entreprises) et à leur capacité à gagner leur vie.

« Il y a eu une poussée majeure ici récemment pour protéger les locataires d’être affectés – expulsés en ce moment. Pourquoi ne fait-on pas plus pour aider les propriétaires qui ont du mal à payer leurs factures parce qu’ils ne sont pas payés ? » demanda Doocy.

Psaki a dévié en insistant sur le fait qu’il appartenait à des gens comme Doocy de faire connaître l’aide aux propriétaires, ce qui a conduit Doocy à citer un Article du Washington Post cela dit prolonger le moratoire « pourrait conduire des milliers de petits propriétaires à la faillite ».

Le deuxième sujet de Doocy était l’immigration et il a souligné le fait que « les gens arrivent en nombre record » malgré les appels du président Biden et du vice-président Harris à ne pas demander si Biden est toujours “pense[s] son plan d’immigration fonctionne.

Après que Psaki ait dit en partie que « nous travaillons toujours sur… l’amélioration d’un système qui était très défaillant » Doocy a souligné à deux reprises (en vain) que les gens ignoraient clairement l’administration, comme en témoignent les chiffres qui ont atteint un sommet en deux décennies.

Steven Nelson du New York Post a fait son retour en demandant si la Chine devrait avoir à payer pour les dommages qu’elle a infligés au monde avec Covid-19 et les allégations d’inconduite sexuelle contre le président. Sur les deux sujets, Psaki ne s’est pas amusé (cliquez sur “développer”) :

NELSON : Sur COVID-19, l’ancien président Trump a appelé la Chine à payer aux États-Unis plus de 10 000 milliards de dollars de réparations, après avoir laissé le coronavirus s’échapper de Wuhan et infecter d’autres pays, causant, bien sûr, 600 000 décès américains et économiques dévastation. Le président Biden n’a pas demandé de réparations à la Chine. Les soutient-il ? Pense-t-il que la Chine devrait nous payer financièrement ce qu’elle a laissé se répandre ? PSAKI : Notre politique n’a pas changé. NELSON : Alors, est-il ouvert à… PSAKI : Vous aviez une autre question ? NELSON : – oui. Suite au rapport sur le harcèlement sexuel du Gouverneur Cuomo, de nombreux hommes politiques ont été accusés de harcèlement sexuel. Selon l’ancien journaliste du Washington Post Ronald Kessler, qui est également auteur, le président Biden a été accusé par des agents féminins des services secrets de s’être baigné devant eux, les offensant. Son ancienne assistante au Sénat, Tara Reade, l’a accusé d’agression sexuelle. [JOHN GIZZI’s PHONE GOES OFF] Le Washington Post et le New York Times ont publié plusieurs récits de femmes qui se sont opposées à la façon dont le président Biden les a touchées. Devrait-il y avoir une enquête indépendante sur les allégations concernant le président comme il y en a eu contre le Gouverneur Cuomo ? PSAKI : Eh bien, je dirais tout d’abord que le président a été clair et franc sur l’importance du respect des femmes, de leur voix et de leur droit de raconter leurs histoires et des personnes qui les traitent avec respect. Cela a longtemps été sa politique, continue d’être sa politique. Cela – ceux – qui ont été fortement plaidés pendant la campagne. Je comprends que vous ayez hâte d’y revenir, mais je n’ai rien d’autre que de répéter qu’il a demandé la démission du gouverneur.

Réagissant à la deuxième question, l’accusatrice de Biden, Tara Reade, a tweeté que son histoire n’était “pas du tout litigieuse” et a ajouté ceci dans une autre :

Philip Wegmann de Real Clear Politics a fait des allers-retours avec Psaki sur les expulsions, mais est également reparti les mains vides sur la question de savoir quand Biden « est devenu certain qu’il était sur une base juridique solide pour aller de l’avant avec cette prolongation » après que lui et ses conseillers aient semblé solides que ce n’était pas légal.

Mais Wegmann a été mis en place par une série de questions extrêmement importantes et admirables de Steven Portnoy de CBS News Radio pour savoir si cette extension montrait aux Américains que Biden “ne respecte pas l’état de droit” (cliquez sur “développer”)

PORTNOY : Une autre question sur le moratoire sur les expulsions, je vais l’aborder de cette façon. Le président peut soutenir la justification légale, mais il a aussi publiquement exprimé des doutes sur la constitutionnalité. Quel est alors le message de la Maison Blanche aux Américains qui ont entendu ce qui s’est passé hier, entendu ce qui a été dit à ce podium lundi, ne peuvent pas concilier les deux, et sont maintenant déçus que le président signale qu’il ne respecte pas l’état de droit ? PSAKI : Je ne suis pas sûr qu’il y ait des Américains qui l’évaluent à ce degré. Peut-être y en a-t-il à qui vous avez parlé, je ne sais pas. Ce que le président a – son message au peuple américain, en particulier à ceux qui craignent de perdre leurs maisons, d’être expulsés de chez eux, c’est qu’il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour s’assurer qu’ils peuvent rester chez eux aussi longtemps que possible. Il ne s’agit pas seulement d’une prolongation du moratoire sur les expulsions, dont une étape a manifestement été franchie hier. (….) PORTNOY: Mais le président est avocat, a passé 36 ans au Sénat, a été président de la commission judiciaire du Sénat, huit ans vice-président, six mois en tant que président, il parle souvent de démocratie contre autocratie, il émet ou supervise cet ordre de le CDC, face aux doutes sur sa constitutionnalité, auxquels il a semblé faire écho hier. Il n’y a pas d’incohérence ici ? Le président est – je veux dire, il y a beaucoup de gens qui disent que le président est – essentiellement ne donne pas la parole à l’éthique sur laquelle il a fait campagne. Il n’a pas rappelé le Congrès. Il a demandé au Congrès d’agir. Ce n’est pas le cas. Comment arrangez-vous tout cela? PSAKI : Vous savez, je vais vous demander qui dit ça. PORTNOY : Eh bien, il y a plein de gens qui le disent. Ce ne sont pas que des républicains. PSAKI : D’accord, je vais – je laisserai les autres le découvrir. Mais je pense que ce qui est important à noter ici, c’est que le président n’aurait pas avancé avec une étape où il ne se sentait pas à l’aise et confiant dans la justification légale. C’est aussi une réalité qu’il y a des mesures juridiques qui ont été prises par la Cour suprême au cours des derniers mois, et nous en avons parlé publiquement. On ne va pas s’en cacher. Mais il a demandé au CDC et à ses juristes d’examiner ce qui est possible. Il s’agit d’un moratoire étroit et ciblé qui est différent du moratoire national. Ce n’est pas une extension de cela. C’est un moratoire différent d’un point de vue politique et juridique, il se sentait donc à l’aise dans la justification et l’approche juridique de cet effort.

Faisant une deuxième apparition consécutive dans le Q&A, Shelby Talcott du Daily Caller a invoqué “un sondage Harris publié cette semaine qui indique que la majorité des Américains pensent que le pire de la pandémie est encore à venir” afin de faire comprendre à Psaki pourquoi c’est le cas et si le “Maison Blanche [is] préoccupé par le fait que cela ait alimenté ce changement dramatique dans l’opinion publique.

Psaki a rejeté le rôle de la Maison Blanche dans l’alarmisme parce qu’un sondage antérieur « a montré que plus d’Américains vaccinés étaient préoccupés par la montée de Delta que de non vaccinés. [people were]. “

Au crédit de Psaki, elle a noté (comme elle l’a fait précédemment) qu’une telle peur chez les Américains vaccinés n’est pas fondée sur les faits.

Pour voir la transcription pertinente du briefing du 4 août (y compris les questions de Phil Mattingly de CNN et Joey Garrison de USA Today qui a attiré des déclarations profondément partisanes de Psaki), cliquez sur ici.