Doocy obtient de l’aide pour appuyer WH sur Covid à la frontière, les verrouillages et les interdictions de voyager ⋆ .

Mardi a marqué une journée mouvementée à la Maison Blanche car non seulement il y a eu un point de presse avec l’attachée de presse Jen Psaki (et un emballé un à cela), mais le président Biden a prononcé un discours sur le coronavirus et a fini par répondre aux questions de huit journalistes différents sur le virus, le gouverneur Andrew Cuomo (D-NY) et l’immigration illégale.

Bien sûr, Peter Doocy de Fox a joué un rôle central dans la remise en question des deux, mais il a également bénéficié de l’aide de journalistes tels que Francesca Chambers de McClatchy, Shelby Talcott de Daily Caller et Philip Wegmann de Real Clear Politics. Et dans un geste admirable, les points de vente libéraux ont rejoint Doocy pour lancer des questions sur Cuomo.

Doocy a d’abord essayé Psaki, qui a commencé par une question de savoir si la Maison Blanche “pense” c’est “équitable” pour que New York mette en œuvre un mandat de vaccination même s’il y a « des personnes qui peuvent avoir une raison religieuse pour ne pas vouloir le vaccin ou qui pourraient simplement attendre que la FDA l’approuve pleinement avant de l’obtenir. »

Après une salade de mots de Psaki sur le renvoi aux autorités locales, il a posé de sérieuses questions sur Cuomo et le rapport du procureur général de New York, Letia James (D) (cliquez sur « développer »):

PSAKI: Encore une fois, le Président va parler de cela plus tard cet après-midi, donc je vais signaler – à ses commentaires et je suis sûr que vous serez tous à l’écoute. Il a également dit qu’il répondrait à quelques questions.

DOOCY: D’accord, et puis je sais que le président va parler un peu de ses réflexions sur ce rapport du procureur général à New York. En février, il a invité le Gouverneur Cuomo à la Maison Blanche pour la prochaine conférence des gouverneurs. Cette invitation est-elle toujours valable ?

Également au cours du briefing, Jonathan Lemire de l’AP, Cecilia Vega d’ABC et Nikki Schwab du Daily Mail ont posé des questions à Cuomo, mais Psaki était pour la plupart sans engagement car elle a insisté pour qu’elle laisse les commentaires de Biden quelques heures plus tard parler d’eux-mêmes.

En réponse à Vega, Psaki a admis qu’elle ne “savait pas que quelqu’un aurait pu regarder ce matin et ne pas trouver les allégations odieuses”.

Quelques journalistes plus tard, un journaliste a évoqué l’immigration illégale et comment les chiffres record de l’été étaient en contradiction avec la pensée de l’administration qu’ils chuteraient à partir du printemps avec le réchauffement des températures.

Psaki a défendu la politique d’ouverture des frontières en affirmant que les températures n’étaient pas le seul facteur, puis s’est vanté que seul le titre 42 restait en raison de la pandémie, mais a déclaré que l’administration avait “fait de grands progrès dans le déplacement des personnes à travers les installations de patrouille frontalière”.

Wegmann a été appelé ensuite et il est retourné à L’échange de Psaki avec Trevor Hunnicutt de . pour appeler les messages mitigés de l’administration sur les nouveaux blocages.

Après que Wegmann ait noté que Psaki a déclaré mercredi que « nous n’allons pas retirer des options de la table » Psaki a insisté sur le fait que les blocages ne sont “pas à l’étude”.

Droite. Bonne chance pour mettre ces deux choses au carré.

Tyler Pager du Washington Post est allé dans une direction différente avec Psaki puis le président Biden, faisant pression sur eux deux pour que la Maison Blanche institue davantage de mandats de vaccins calqués sur les exigences à venir de la ville de New York.

Mais elle s’est rapidement retrouvée sous le feu de Chambers faire pression sur les interdictions de voyager illogiques pour les personnes vaccinées du Canada et d’Europe, et Talcott sur la façon dont les New-Yorkais noirs pourrait être touché de manière disproportionnée par mandats de vaccination en fonction de leur taux de vaccination (cliquez sur « développer ») :

CHAMBRES: La Maison Blanche a souligné qu’elle suivait la santé et la science en ce qui concerne Covid-19, et cela a été la base des restrictions de voyage internationales en cours. Mais quelle est la base sanitaire ou scientifique des restrictions de voyage imposées aux personnes vaccinées d’Europe, du Canada ou d’autres pays lorsque des personnes non vaccinées d’autres pays sont autorisées à entrer aux États-Unis ?

PSAKI : Je vous indiquerais certainement nos équipes de santé et médicales qui prennent ces décisions et évaluent ce que nous devons faire du point de vue de la santé publique pour assurer la sécurité du peuple américain à un moment où la variante Delta augmente. Et un où nous sommes très conscients de la sécurité du peuple américain.

CHAMBERS : Et un suivi rapide à ce sujet, en ce qui concerne les pays qui ont plus de personnes vaccinées que les États-Unis à ce stade en pourcentage de la population, quelle est à nouveau la base de ces restrictions ?

PSAKI : Encore une fois, je vous indiquerais nos responsables de la santé publique qui dirigent cet effort pour déterminer quand nous pouvons augmenter ou mettre fin à ces restrictions. Nous comprenons certainement que de nombreuses personnes aux États-Unis, de nombreuses personnes dans le monde souhaitent le faire. Nous comprenons cela. Je n’ai tout simplement pas de mise à jour à ce sujet. Et quand cela arrivera, allez-y.

(….)

TALCOTT: Donc, je voulais poser des questions sur la preuve de vaccination de la ville de New York. Ainsi, les données de la ville de New York montrent que le taux des New-Yorkais noirs est – se situe à 31%, ce qui est bien inférieur à certains des autres pourcentages et c’est similaire au niveau national, selon les données du CDC, tout comme un blanc Chambre préoccupée par le fait que les fardeaux imposés par les gouvernements et les entreprises comme cette preuve de vaccination de la ville de New York vont peser le plus lourd sur ces communautés minoritaires?

PSAKI : Eh bien, je dirais, Shelby, que notre objectif est de continuer à combler cet écart d’équité et de nous assurer que nous, en tant que gouvernement fédéral, travaillons en partenariat avec la ville – ou des États comme New York, des villes comme New York City pour nous assurer que nous rendons le vaccin accessible, disponible. Nous rencontrons des gens là où ils sont. Nous travaillons en partenariat avec un large – à droite – responsables de la santé publique et nous continuerons à faire exactement cela, car nous ne voulons certainement pas que cela soit une barrière d’entrée pour les communautés. Nous pensons également qu’à un moment où la variante delta se propage comme une traînée de poudre à travers le pays, en particulier pour les communautés non vaccinées, il est important et – et le pays – et les villes et les communautés devraient pouvoir prendre des mesures pour inciter – faire vacciner plus de personnes .