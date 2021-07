Doocy s’accroche et continue de se battre contre Psaki pour son financement des mensonges de la police .

Deux jours après qu’il face à l’éclairage au gaz sans vergogne de l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, sur le parti qui a soutenu le financement de la police, Peter Doocy de Fox News était de retour lors du briefing de mercredi et a fait pression sur Psaki pour ses fausses affirmations selon lesquelles le GOP (et non Démocrates) ont financé la police.

Doocy a commencé par cette question soigneusement élaborée : “[Y]ous avez mentionné lors du dernier briefing que vous pensiez que les républicains voulaient financer la police parce qu’ils ne soutenaient pas le plan de sauvetage américain. Quel républicain a déjà dit qu’il n’aimait pas le plan de sauvetage américain parce qu’il voulait financer la police ? »

Psaki a refusé de changer d’avis et a plutôt réitéré sa dépendance à l’égard de la partisanerie aveugle et des électeurs peu informés en faisant valoir que les démocrates s’opposent au financement de la police parce que le président Biden « s’est présenté et a remporté le plus de voix de tous les candidats de l’histoire sur un plan de renforcement des forces de l’ordre après que les républicains ont passé des décennies à essayer de supprimer le programme des flics. »

Elle a ajouté qu’il ne devrait plus y avoir de débat parce que c’est “une simple déclaration de fait” que le GOP a « a également fait obstacle au financement crucial nécessaire pour empêcher le licenciement de policiers alors que la criminalité augmentait ».

Earth to Jen : qu’est-ce que des villes comme Austin, Baltimore, Denver, Los Angeles, Milwaukee, Minneapolis, La ville de New York, Oakland, et Seattle ont tous en commun ? Non seulement ils sont dirigés par des démocrates, mais ces démocrates ont voté pour le financement de leurs services de police.

Néanmoins, Psaki n’a eu aucune honte car elle a menti sans conséquence car, à part Doocy (et probablement un ou deux autres), aucun journaliste de la salle de briefing ne s’en souciait.

Doocy a choisi de continuer à se concentrer sur l’autre aspect important, qui était la rhétorique et les politiques des démocrates de la Chambre.

Lorsqu’on lui a présenté ces faits gênants, Psaki a essayé de renverser la situation sur Doocy et d’insister sur le fait que “les actions sont plus importantes que les mots”. Doocy a continué à appuyer, mais sans surprise Psaki s’en est tenu aux points de discussion avant de passer à un autre journaliste (cliquez sur “développer”) :

DOOCY : Je comprends ce que tu dis là. Cependant, il existe de nombreux exemples de démocrates disant explicitement qu’ils veulent financer la police. Nous avons la membre du Congrès Cori Bush, la membre du Congrès Ayanna Pressley, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar. Existe-t-il des exemples de membres républicains du Congrès disant qu’ils veulent financer la police ? PSAKI : Je pense que la plupart des gens diraient que les actions sont plus importantes que les mots. Ne diriez-vous pas? DOOCY: Eh bien, à ce point – à votre point là, au moment du vote sur le plan de sauvetage américain, vous aviez le leader républicain au Sénat, Mitch McConnell – il a dit qu’il n’aimait pas ça parce qu’il pensait que c’était un exemple classique de grand gouvernement, de dépassement démocratique au nom de COVID. Et puis Kevin McCarthy a déclaré qu’il pensait que les démocrates utilisaient le coronavirus comme excuse pour justifier le financement de projets pour animaux de compagnie. PSAKI : Eh bien — DOOCY : Où est le « nous allons voter – PSAKI : – ici le – DOOCY : – contre cela parce que nous voulons – PSAKI : — ici — ici — DOOCY : – financer la police ? » PSAKI : Je pense que les actions sont plus éloquentes que les mots, Peter. Donc, si vous vous opposez au financement du programme de flics, quelque chose qui a été considérablement réduit par l’administration précédente, et que de nombreux républicains l’ont soutenu, puis que vous votez contre un projet de loi qui finance le programme de flics, nous pouvons laisser d’autres personnes évaluer ce que cela signifie. Ne les oblige pas à lui parler ou à le crier. Leurs actions parlent d’elles-mêmes.

Si nous devions emprunter cette voie, cela ne serait pas bon pour Psaki et la rotation qu’elle offre. Alors que plus d’une douzaine de grandes villes américaines ont déjà procédé à des coupes dans les budgets de la police et élus progressistes sur Capitol Hill ont parlé d’éradiquer l’application de la loi, il y a peu de terrain (le cas échéant) sur lequel se tenir.

Et pendant que Doocy y était, il a fait ce que ses collègues ont refusé de faire en posant également des questions sur les derniers commentaires antisémites de la députée Ilhan Omar (D-MN).

En référence à Omar Entretien du mardi avec Jake Tapper de CNN, Doocy s’est demandé : « Que pense la Maison Blanche du fait que la députée Ilhan Omar dit qu’elle ne regrette pas d’avoir comparé Israël au Hamas et aux talibans ?

Psaki a essayé d’avoir son gâteau et de le manger aussi, insistant sur le fait que pendant que « toute tentative d’établir une équivalence entre les États-Unis et notre proche allié Israël avec un groupe terroriste comme le Hamas ou les talibans est fausse et inacceptable », Omar aurait dit qu’elle ne voulait pas faire la comparaison.

Plus tard dans le briefing, Ed O’Keefe de CBS a évoqué le décompte horriblement bâclé des votes lors de la course à la mairie de New York lors de la “Fin de” un mois que la Maison Blanche avait surnommé un “mois d’action sur les droits de vote”. Sans surprise, Psaki l’a esquivé (cliquez sur “développer”) :

O’KE. : Et c’est la fin juin qui devait être le mois de l’action sur les droits de vote. Et cela se termine par une situation intéressante à New York alors qu’ils essaient maintenant de recalculer les votes et ils ne nous donneront pas les résultats finaux avant quelques jours. Est-ce que cette Maison Blanche, l’administration est-elle plus largement préoccupée par ce qui se passe à New York étant donné que le président avait déclaré plus tôt ce mois-ci dans une déclaration que “le travail qui nous attend est de rendre le vote accessible à tous les Américains électeurs et de s’assurer que chaque vote est compté selon un processus libre, équitable et transparent. PSAKI: Cela continue d’être son espoir et son engagement et son désir, mais je n’ai aucune évaluation de la Maison Blanche sur le compte-rendu des votes à New York, je vais l’appeler.

