Doocy se bat contre Biden pour savoir s’il est responsable de l’effondrement de l’Afghanistan ⋆ 10z viral

Après s’être caché pendant des heures depuis que l’on a appris qu’il y avait eu une série d’attentats meurtriers à l’aéroport de Kaboul, le président Biden s’est adressé à la nation tôt jeudi soir et, heureusement, il a non seulement répondu aux questions, mais il est également sorti du script pour appeler le Peter Doocy, correspondant perspicace de Fox News, et Philip Wegmann de Real Clear Politics.

Dans le cas de Doocy, il s’est retrouvé dans un va-et-vient avec Biden qui, à un moment donné, a laissé Biden se creuser la tête dans ses mains et son carnet de cuir après avoir tenté de faire porter la responsabilité de l’effondrement de l’Afghanistan à Donald Trump.

Wegmann était le cinquième des six reporters sollicités et l’a fait compter en s’enquérant d’un Politique rapport que les États-Unis avaient donné aux talibans les noms des Américains et des alliés afghans afin qu’ils soient reconnus lorsqu’ils cherchent à entrer dans le périmètre de l’aéroport des talibans :

Il y a des rapports selon lesquels des responsables américains ont fourni aux talibans les noms des responsables américains et afghans à évacuer. En étiez-vous conscient ? Est-ce arrivé? Et puis monsieur, avez-vous personnellement rejeté une recommandation de conserver ou de reprendre la base de l’Air Force.

Biden a répondu qu’il avait annulé toute tentative de reprendre la base aérienne de Bagram parce que l’armée “avait conclu” que cela “n’avait pas beaucoup de valeur ajoutée” et qu’il serait “beaucoup plus sage de se concentrer sur” l’aéroport international Hamid Karzai. Et sur ce qui pourrait être considéré comme une liste noire pour les talibans, Biden a déclaré que « cela aurait pu arriver ».

À l’horreur probable du personnel de la Maison Blanche, Doocy est venu ensuite parce que Biden voulait prendre « Encore une question… du gars le plus intéressant que je connaisse dans la presse.

Sans surprise, Doocy était prêt et a fait en sorte que cela compte car il voulait savoir combien “responsabilité” il “ours[s]… pour le chemin » les choses se sont passées :

Monsieur le Président, aucun militaire américain n’avait été tué au combat en Afghanistan depuis février 2020. Vous avez fixé une date limite. Vous avez retiré des troupes. Vous avez renvoyé des troupes et maintenant 12 Marines sont morts. Vous avez dit que l’argent s’arrête avec vous. Êtes-vous responsable de la façon dont les choses se sont déroulées au cours des deux dernières semaines ?

Biden a concédé qu’il “porte[s] fondamentalement responsable de tout ce qui s’est passé ces derniers temps », mais a immédiatement abandonné ce ton pour blâmer Trump pour son « accord avec les talibans ».

Dire à Doocy qu’il aurait souhaité que tu le fasses ” un jour dis ces choses ” Biden a ensuite demandé à Doocy s’il se souvenait de cela, mais le journaliste de Fox a crié ses pitreries : “Donald Trump n’est plus le président.”

« Non, attendez une minute. Je te pose une question. Est-ce exact, au meilleur de votre connaissance », a ajouté Biden.

C’est ici que Biden enfouit sa tête dans ses mains (qui reposaient déjà sur le podium avec son carnet en cuir) tandis que Doocy tentait de remettre les choses sur la bonne voie (cliquez sur « développer »):

DOOCY : Puisque – je ne pense pas que ce soit un problème qui – pensez-vous que les gens ont un problème avec le retrait d’Afghanistan ou simplement la façon dont les choses se sont passées ? BIDEN: Je pense qu’ils ont un problème que les gens sont susceptibles d’être blessés, certains comme nous l’avons vu, ont été tués, et que c’est désordonné. La raison pour laquelle – que mon ami le reconnaisse ou l’ait signalé, la raison pour laquelle il n’y a pas eu d’attaques contre les Américains, comme vous l’avez dit, depuis la date jusqu’à mon entrée en fonction, c’est parce que l’engagement a été pris par le président Trump. « Je serai sorti le 1er mai. » En attendant, vous acceptez de n’attaquer aucun Américain. C’était le marché. C’est pourquoi aucun Américain n’a été attaqué. DOOCY : Et tu l’as dit toi-même il y a quelques jours. Vous avez dit que vous maintiendriez fermement votre décision de vous retirer. BIDEN: Oui, je le pense parce que regardez les choses de cette façon, les amis. Et j’y vais – j’ai une autre réunion, pour de vrai. Mais imaginez où nous serions si j’avais indiqué le premier mai, je n’allais pas renégocier une date d’évacuation. Nous allions y rester. Je n’avais qu’une alternative. Renvoyez des milliers de soldats supplémentaires en Afghanistan pour mener une guerre que nous avions déjà gagnée par rapport à la raison pour laquelle nous y sommes allés en premier lieu. Je n’ai jamais pensé que nous devrions sacrifier des vies américaines pour essayer d’établir un gouvernement démocratique en Afghanistan, un pays qui n’a jamais été dans toute son histoire un pays uni… Si Oussama ben Laden ainsi qu’Al-Qaïda avaient choisi de lancer une attaque lorsqu’ils ont quitté l’Arabie saoudite hors du Yémen, serions-nous jamais allés en Afghanistan ? Même si les talibans contrôlaient complètement l’Afghanistan à l’époque. Serions-nous jamais allés ? Je sais que ce n’est pas juste de te poser une question. Levez la main si vous pensez que nous aurions dû renoncer à des milliers de vies et à des dizaines de milliers de blessés… Nous avons de plus grandes menaces provenant d’autres pays, beaucoup plus proches des États-Unis. Nous n’avons pas de campement militaire là-bas. Nous ne gardons pas les gens là-bas. Nous avons là-bas une capacité croissante pour les empêcher de nous poursuivre. Mesdames et messieurs, il était temps de mettre fin à une guerre de 20 ans.

Avant cela, Biden s’en tenait en grande partie à son script et a d’abord appelé Kelly O’Donnell de NBC (comme il lui avait été “instruit” de le faire), qui voulait savoir s’il « autoriser des forces supplémentaires à répondre à cette attaque » et s’il envoyait plus de troupes pour protéger ceux encore « réaliser l’opération d’évacuation ».

Trevor Hunnicutt de . suivi d’une citation « des critiques même de la part des membres de votre parti sur la dépendance aux talibans pour embrocher le périmètre de l’aéroport » avant de poser la question de savoir s’il avait l’impression de faire “une erreur.”

Pour les deux questions restantes (ce dernier journaliste n’étant pas sur sa liste), Aamer Madhani de l’AP a lancé une balle molle sur son défunt fils Beau tandis que Franco Ordoñez de NPR voulait savoir ce qu’il dirait aux Afghans qui ne pourront pas sortez avant la date limite du 31 août (cliquez sur “développer”) :

Me MADHANI : Merci, Monsieur le Président. Vous avez parlé – encore une fois – avec force de votre propre fils et du poids de ces décisions. Avec cela à l’esprit et aussi ce que vous avez dit que plus nous restons longtemps, plus il y aurait de probabilités qu’il y ait une attaque majeure, comment évaluez-vous le fait de rester encore un jour de plus compte tenu de ce qui s’est passé ? (….) ORDOÑEZ : Je voulais te demander. Vous dites que ce que dit l’Amérique compte. Que dites-vous aux Afghans qui ont aidé les troupes qui ne pourront peut-être pas sortir le 31 août? Que leur dites-vous ?

Pour voir la transcription de la conférence de presse pertinente, cliquez sur « développer ».