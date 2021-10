DOOCY TIME: Peter Spars avec Psaki sur les mandats Covid, l’espionnage du gouvernement, les immigrants illégaux

Mardi, ce fut une journée épicée à l’intérieur de la salle de briefing de la Maison Blanche alors que Peter Doocy de Fox a mis la pression contre la secrétaire de presse Jen Psaki sur les mandats de vaccin contre les coronavirus, les vols pour les immigrants illégaux et le département du Trésor surveillant nos comptes bancaires. Et comme nous l’avons vu à de nombreuses reprises, Doocy a reçu de l’aide alors que d’autres journalistes s’attaquant à l’influence de Biden sur le ministère de la Justice, son plan Build Back Better et la crise de la chaîne d’approvisionnement.

Doocy a commencé avec nouveau rapport de la Poste de New York que des vols gouvernementaux d’immigrants illégaux atterrissent dans des endroits comme le comté de Westchester, New York en pleine nuit : « Pourquoi l’administration fait-elle voler des milliers de migrants de la frontière vers la Floride et New York au milieu de la nuit ?

Psaki a emprunté la voie condescendante, plaisantant en disant qu’elle « n’est pas sûre que ce soit au milieu de la nuit, mais laissez-moi vous dire ce qui se passe ici ».

Doocy a souligné que deux de ces vols ont atterri à 2 h 13 et à 4 h 29, heure de l’Est, nous parlons donc « très tôt le matin ».

Psaki a informé Doocy que ces vols doivent alors être « plus tôt que vous ne voudriez prendre un vol », mais a ignoré sa question sur la raison pour laquelle ils se produisent à ce moment-là, car elle a expliqué que l’administration Biden a un « obligation morale » et « responsabilité légale de s’occuper en toute sécurité des enfants non accompagnés ».

Le va-et-vient est ensuite passé à une proposition visant à ce que le Trésor surveille les comptes bancaires des personnes qui ont aussi peu que « 10 000 $ de flux de trésorerie par an », mais Psaki a insisté sur le fait que Doocy était trompeur (cliquez sur « développer »):

DOOCY: Il y a cette nouvelle proposition des démocrates au Congrès et du secrétaire au Trésor de commencer à surveiller chaque compte bancaire qui a 10 000 $ de flux de trésorerie par an. Alors, le plan est-il d’attraper les fraudeurs fiscaux des milliardaires en fouinant sur des comptes qui ne contiennent que 10 000 $ ? PSAKI : Eh bien, ce n’est pas exactement une description précise, alors laissez-moi vous aider avec une description précise de ce qui se passe réellement ici et il y a eu une déclaration de la secrétaire au Trésor à ce sujet exactement où elle a dit, dans cette déclaration, donc c’est pour réitérer – elle apprécie profondément le travail du président Wyden et le leadership du président Neal sur la réconciliation et, en particulier, la nécessité de fermer le plafond fiscal. Au cœur de l’écart dans la manière dont les types de revenus sont déclarés à l’IRS se trouvent des sources de revenus opaques qui évitent fréquemment – ​​évitent fréquemment l’examen minutieux, tandis que les salaires des prestations fédérales sont généralement soumis à une conformité totale, de sorte que les personnes qui obtiennent des W-2, qu’elles soient ce sont des enseignants, des pompiers, des employés de Fox News, partout où ils peuvent avoir un double – W-2, ce n’est pas de cela dont nous parlons ici. Ils déclarent déjà leurs revenus. Nous parlons de particuliers fortunés qui ne paient pas les impôts qu’ils doivent, et c’est ce à quoi cette politique se propose de remédier. DOOCY : Mais dans la déclaration que vous venez de citer, il est dit que de nombreux hauts revenus évitent de payer des milliards d’impôts qu’ils possédaient en exploitant le système. Alors, pourquoi devez-vous commencer à examiner des comptes qui ne contiennent que 10 000 $ ? Peut-être que quelqu’un n’obtient pas un W-2. PSAKI: C’est – ce n’est pas exactement ce qu’il fait. Les 10 000 $ sont le montant inférieur qui ne serait pas applicable, pas plus que les personnes qui reçoivent des W-2, Peter. Ce dont nous parlons ici, ce sont des personnes fortunées qui ne paient pas les impôts qu’elles doivent. Nous pensons que tout le monde pense que quelque chose devrait arriver et peut aider à payer – et une gamme d’investissements importants pour nous rendre plus compétitifs.

Doocy est ensuite passé aux conséquences imprévues des mandats de vaccination : « Si le but d’un mandat de vaccination est de rendre les gens plus sûrs, mais qu’un mandat de vaccin signifie également que des tonnes de policiers et de militaires peuvent quitter le travail, alors, en fin de compte, le mandat de vaccin rend-il les gens plus sûrs ?

Après que Psaki ait joué à l’idiot et se soit demandé où est-ce que « des tonnes de policiers et militaires » sommes « quitter le travail » Doocy a cité un article du Washington Post qui mentionné des centaines de milliers de soldats ne sont pas vaccinés et le shérif du comté de Los Angeles, Alex Villanueva, affirme « que cinq à dix pour cent de leurs effectifs pourraient quitter le travail ».

Psaki a non seulement dénoncé ces craintes, mais a défendu les mandats (quelles que soient les conséquences) car plus de 700 000 Américains sont morts du Covid (cliquez sur « élargir ») :

DOOCY : Mais il y a d’autres problèmes dans le monde que Covid-19 : terreur internationale, violence des gangs, meurtre, incendie criminel, trafiquants de drogue – PSAKI : Qu’est-ce que c’était ? DOOCY : — y a-t-il un problème — PSAKI : – quel était le – DOOCY : – sur le fait de pouvoir – PSAKI : — le plus élevé — DOOCY: – battre les choses – PSAKI : — quelle était la plus élevée — quelle était la première cause de décès parmi les policiers l’année dernière ? Savez-vous? Covid19. C’est donc quelque chose que nous nous efforçons de régler et que les services de police s’efforcent de régler. Si vous prenez l’exemple de Seattle, qui, je le sais, figure dans certains rapports, 92 % des forces de police sont vaccinées, tout comme 93 % des pompiers. 99% des 11 000 employés de Seattle ont soumis une vérification de vaccin ou une exemption — DOOCY : Ma question porte sur – PSAKI : – demandes [sic]. DOOCY : – la sécurité publique, cependant. Tous ces autres problèmes – terreur, meurtres, vols, enlèvements – est-ce que l’on craint que si les forces de police diminuent ou si la taille de la force militaire prête diminue, les États-Unis ou les localités pourraient ne pas être correctement équipés pour faire face à cela et répondre . PSAKI : Peter, plus de 700 000 personnes sont mortes du Covid. Encore une fois, c’était la première cause de décès parmi les services de police et les agents de police. C’est quelque chose que nous devrions prendre au sérieux. Les ministères essaient de sauver les gens dans leurs services, les gens qui travaillent pour eux. Nous appuyons cet effort, et il y a eu des succès partout au pays à cet égard.

Quelques minutes avant Doocy, Michael Shear du New York Times a dénoncé l’échec de l’administration face à la crise de la chaîne d’approvisionnement, soulignant le fait que « [i]C’était clair en mars 2020 lorsque Covid a frappé – que les chaînes d’approvisionnement à travers le monde [had] été perturbé » et les gens n’ont pas pu « faites-vous livrer des lave-vaisselle et – et des meubles et des tapis roulants à temps, sans parler de toutes sortes d’autres choses. »

Shear a essayé de continuer, mais a été interrompu par cette blague sourde de Psaki : « La tragédie du court – tapis roulant qui est retardé. »

Shear a labouré en avant, voulant savoir pourquoi Biden « n’a pas… agi plus tôt de manière plus agressive » et cette crise était-elle le signe que la Maison Blanche est devenue davantage un « réactif » l’administration au lieu d’une anticipation.

Également sur le plan économique, Owen Jensen d’EWTN a poursuivi l’affirmation selon laquelle le coût réel des plans d’infrastructure de Biden est nul.

Pressé sur « pourquoi les Américains devraient-ils croire cela », Psaki a déclaré que c’était « parce que ce ne serait pas le cas ».

Steven Portnoy de CBS News Radio est également prêt à être constructif alors qu’il suivi des questions posées par Doocy et Weijia Jiang de CBS lundi à propos du rôle de Biden au ministère de la Justice (cliquez sur « développer ») :

PORTNOY : Je veux faire suite à une question que Peter et Weijia vous ont posée hier — PSAKI : Bien sûr. PORTNOY : – sur la façon dont ce président voit le ministère de la Justice – PSAKI : Oui. PORTNOY : — comme indépendant. Il y a eu un certain nombre de cas où le président a déclaré publiquement qu’il avait demandé ou demandé ou ordonné au ministère de la Justice de faire différentes choses. Est-ce – où tracez-vous la limite lorsque vous dites que le ministère de la Justice prend des décisions indépendantes ? PSAKI : Enquêtes. C’est là qu’ils prennent des décisions indépendantes. Il y a l’élaboration de politiques où il peut y avoir des discussions, mais les enquêtes, dont historiquement, avant la dernière administration, le ministère de la Justice a toujours eu une compétence indépendante, c’est ce que le président attend, ce que le procureur général attend, et ce que nous allons continuer à livrer. PORTNOY: Le président a déclaré le 7 octobre qu’il avait chargé le ministère de la Justice de s’assurer que nous traitions la violence à bord des avions. Il a publié le 9 juillet un décret exécutif portant sur les lois antitrust, encourageant, sans toutefois ordonner, le procureur général à le faire respecter vigoureusement. Il a déclaré le 13 juillet que le ministère de la Justice doublerait son application de la loi sur les droits de vote. Décrivez-vous ces choses comme des décisions politiques? PSAKI: Euh, je – eh bien, écoutez, Steve, je pense que la chose importante également à transmettre avec précision aux personnes qui vous écoutent, c’est quand les annonces ont été faites par le ministère de la Justice et parfois le président les commente après que ces annonces ont été faites, ce qui Je pense que c’était un cas dans au moins l’un des exemples que vous avez donnés et, oui, il y a des enquêtes criminelles ou des enquêtes qui relèvent de la compétence indépendante du ministère de la Justice, quelque chose qui continuera de relever de la compétence indépendante de la Justice. ministère sous cette administration, et c’est différent de ce qui a été fait au cours des quatre dernières années.

En fin de briefing, l’avant-dernier échange en vedette Emerald Robinson de Newsmax parlant du congé de paternité non annoncé de Buttigieg, mais au lieu de s’engager, Psaki a clairement indiqué qu’elle la déteste au mieux.

Pour voir la transcription du briefing pertinent du 19 octobre, cliquez ici.