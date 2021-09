Doogee S96 Pro review : Cette chose est un tank

Les smartphones grand public ne sont pas nécessairement conçus pour durer. Ce morceau de verre et de métal brillant ne résistera probablement pas aux conditions environnementales difficiles. Alors, qu’est-ce qui va? C’est là que les smartphones robustes entrent en jeu. Le Doogee S96 Pro offre une expérience durable à un prix abordable. La question est : est-ce que ça tiendra le coup au quotidien ? Découvrez-le dans la revue Doogee S96 Pro d’Android Authority.

Ce que vous devez savoir sur le Doogee S96 Pro

Doogee S96 Pro (8 Go de RAM, 128 Go) : 389 $ / 370 £ / 319 €

Au prix d’un peu moins de 400 $, le Doogee S96 Pro se situe au milieu du peloton en ce qui concerne les téléphones Android robustes. Expédition en une seule option – 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage, extensible jusqu’à 256 Go via une carte microSD – le S96 Pro offre certainement une quantité considérable d’espace de stockage. Le téléphone est disponible en deux couleurs : Fire Red et Mineral Black. L’appareil que nous avons testé est arrivé sous Android 10 avec le skin personnalisé de Doogee sur le dessus. Malheureusement, il n’y a pas de mise à jour d’Android 11 pour cet appareil, bien que l’appareil ait reçu un correctif de sécurité Android le 5 mars 2021 pendant notre temps avec lui.

En termes d’autres spécifications, le Doogee S96 Pro exécute le MediaTek Helio G90, dispose d’une énorme batterie de 6 350 mAh et d’un écran 720p de 6,22 pouces. Le bas voit une prise casque 3,5 mm et un port USB-C. À l’arrière, il y a un seul haut-parleur mono qui devient assez fort, et il y a même un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté. Enfin, Doogee a inclus une clé intelligente sur le côté gauche qui peut être reconfigurée pour une variété d’applications ou de fonctions différentes, telles que la caméra sous-marine.

Dans la boîte, vous obtenez un chargeur USB-C, un outil de levier en plastique pour la fente étanche pour carte SIM, deux protecteurs d’écran, une dragonne et des écouteurs très Apple.

Ce qui est bon?

Le S96 Pro est construit comme un tank absolu. L’appareil est étanche IP68 et IP69K et résistant à la poussière, et il est livré avec une certification MIL-STD-810G pour la protection contre les chutes. Ce dernier n’est pas le dernier indice MIL-STD-810H offert par certains téléphones robustes, mais il est protégé contre les chocs, les vibrations, la chaleur, le froid, l’humidité, etc. De plus, la construction en métal et en caoutchouc signifie que ce téléphone peut à peu près tout supporter. Je l’ai jeté plusieurs fois, je l’ai passé sous de l’eau à haute pression et je l’ai même laissé tomber, et il est sorti indemne. Doogee a emballé le S96 Pro avec Gorilla Glass 5, ce qui devrait garantir une certaine confiance si vous deviez laisser tomber le téléphone face vers le bas.

Le Doogee S96 Pro est construit comme un tank absolu.

Bien sûr, si vous envisagez un appareil robuste, c’est plus que probablement pour sa durabilité, bien que vous puissiez être agréablement surpris que certaines fonctionnalités inhabituelles soient également fournies avec ce titre. Le Doogee S96 Pro est livré avec une caméra de vision nocturne IR 20MP, et cela fonctionne. Nous avons vu des caméras de vision nocturne dans d’autres téléphones tels que le plus cher Ulefone Armor 11, mais le Doogee S96 Pro fonctionne bien mieux et produit des images nettes et précises. Malheureusement, la caméra ne peut prendre que des images de vision nocturne, pas de vidéo.

Toutes ces fonctionnalités n’ont pas d’importance si l’appareil ne dure pas une journée complète. Heureusement, la batterie gargantuesque de 6 350 mAh incluse dans le S96 Pro signifie que l’appareil dure facilement jusqu’à deux. Lors de mes tests, qui consistaient en une utilisation intensive des médias sociaux, de la photographie légère et de certains jeux, l’appareil durait en moyenne huit à neuf heures à l’écran. Sans surprise, les performances de la batterie en veille sur cet appareil sont excellentes, l’appareil voyant en moyenne moins de 1% de décharge par heure. La mise sous tension du téléphone de zéro à 100 % a pris environ 90 minutes, ce qui est étonnamment rapide pour ce type d’appareil. Le S96 Pro prend également en charge la charge sans fil jusqu’à 10 W, ce que vous ne voyez généralement pas dans les téléphones robustes.

Les performances du S96 Pro sont comparables à celles des autres appareils robustes du marché. Il est livré avec le Mediatek G90, qui est un chipset économique de milieu de gamme d’ancienne génération qui se compare au Snapdragon 730 trouvé dans le Google Pixel 4a. L’appareil est également livré avec 8 Go de RAM, ce qui est supérieur à la plupart des autres offres robustes, vous pourrez donc exécuter plus d’applications à la fois sans remarquer de ralentissement.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Même avec la durée de vie de la batterie stellaire et la caméra de vision nocturne IR cool, le reste de l’expérience a quelques problèmes de contrôle de qualité. Alors que les écrans 720p sont très courants parmi les appareils robustes, mon unité particulière a eu quelques problèmes. J’ai trouvé la précision des couleurs assez mauvaise et le contraste était un peu délavé. De plus, je dois mentionner que mon unité particulière est livrée avec deux pixels morts, ce qui ne constitue pas un bon argument pour le contrôle de la qualité de ces panneaux.

Malheureusement, le Doogee S96 Pro a quelques problèmes de contrôle qualité.

Le système de caméra du Doogee S96 Pro a fonctionné comme prévu pour un appareil robuste, cependant, j’ai rencontré un problème qui mérite d’être mentionné. Je ne sais pas s’il s’agissait de l’application appareil photo ou de l’écran, mais le téléphone continuait à prendre des images en continu lorsque j’appuyais une fois sur le déclencheur. Cela n’arrivait pas à chaque fois, mais assez souvent pour le rendre ennuyeux. Si vous travaillez dans un environnement qui consiste à prendre des images rapidement, cela pourrait être un problème.

Échantillons de caméras Doogee S96 Pro

48MP principal Ultra-large 8MP 48MP principal Ultra-large 8MP 48MP principal 48MP principal 16MP avant Macro 2MP

Vous pouvez trouver des versions haute résolution des échantillons de caméra ici.

Spécifications du Doogee S96 Pro

Doogee S96 ProDisplay

6,22 pouces

1 520 x 720 pixels

Rapport d’aspect 19:9

Processeur

MediaTek Helio G90T

RAM

8 Go DDR4

Espace de rangement

128 Go / extensible jusqu’à 256 Go

Appareils photo

Triple caméra arrière :

– 48MP principal

– 8MP ultra-large

-Macro 2MP

– Caméra de vision nocturne IR 20MP

Devant:

– 16MP

Batterie

6 350 mAh

Charge rapide 24W

Charge sans fil 10W

Classement IP

IP68 / IP69K, MIL-STD-810G

Logiciel

Android 10Dimensions

167x155x81mm

Connectivité

GSM : B2 /B3 /B5 /B8

WCDMA : B1 /B2 /B4 /B5 B/8

TDD-LTE : B38/B40

FDD-LTE : B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66

Double SIM : nano-SIM + nano-SIM / nano-SIM + carte TF

Sécurité

Scanner d’empreintes digitales latéral

Déverrouillage du visage

Test du Doogee S96 Pro : dois-je l’acheter ?

Au prix de 389 $, il est difficile de ne pas aimer le Doogee S96 Pro. De manière assez impressionnante, il offre une excellente proposition de valeur par rapport à des concurrents plus chers tels que l’Ulefone Armor 11 (580 $) et le Samsung Galaxy XCover Pro (499 $). Ces deux appareils sont plus chers et ne sont pas aussi durables que le S96 Pro. Tous les téléphones ne résisteront pas à l’épreuve du temps, sans parler des conditions environnementales difficiles, mais le S96 Pro est l’un des rares appareils à le faire en raison de sa construction en caoutchouc et en métal. En plus de cela, l’inclusion d’une caméra de vision nocturne nette pourrait être utile pour les acheteurs qui travaillent dans des environnements plus faiblement éclairés. Et la durée de vie exceptionnelle de la batterie signifie que ceux qui restent loin de leur chargeur pendant de longues périodes n’auront aucune difficulté avec l’appareil pendant plusieurs jours.

Les acheteurs soucieux de leur budget qui travaillent dans des environnements difficiles et ont besoin que leur téléphone dure longtemps devraient sérieusement envisager le Doogee S96 Pro.

Le problème d’affichage du contrôle qualité et les bugs de l’appareil photo peuvent faire de l’appareil un pari pour certains. Mais pour ceux qui sont soucieux de leur budget, travaillent dans des environnements difficiles et ont besoin de leur appareil pour durer, le Doogee S96 Pro offre des performances très puissantes. Si vous recherchez d’autres téléphones robustes de premier plan, assurez-vous également de consulter l’Unihertz Atom XL (329 $) et le Cat S62 Pro (649 $).

Il est à noter que le successeur de ce téléphone, le Doogee S97 Pro, sortira sur Amazon fin septembre 2021. Il dispose d’une batterie encore plus grande et d’un processeur plus puissant. Nous allons bientôt tester le téléphone pour rendre notre verdict, mais le Doogee S96 Pro est toujours un excellent achat, même aujourd’hui.

