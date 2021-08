Doogie White Fronted Version d’Alcatrazz sort le single “Guardian Angel”

“Ange gardien”, le troisième single de ALCATRAZZle tout nouvel album de “V”, dont la sortie est prévue le 15 octobre, peut être diffusé ci-dessous. Le LP mettra en vedette des membres originaux Jimmy Waldo et Gary Shea, avec un nouveau chanteur Doogie blanc (ARC-EN-CIEL, YNGWIE MALMSTEEN, FÊTE MICHAEL SCHENKER), le batteur Marc Benquechea et guitariste Joe Stump.

Dès que l’aiguille proverbiale s’est connectée au sillon proverbial d’abord gravé de “V” ouvreur d’album “Ange gardien”, c’est une pédale au métal dans le sens traditionnel le plus glorieux. Souche et batteur invité pour le morceau Nigel Glockler (SAXON) dès cette première fraction de seconde, la guitare hurlant sprintant à côté de ces tambours tonitruants, puis la voix de White entre en action, brisant les notes et atteignant les hauteurs vocales qui ALCATRAZZ demande la musique.

“‘Ange gardien’ est la piste d’ouverture frénétique de l’album. C’est très rapide et intense », explique White. « Il comporte Nigel Glockler à la batterie, qui réalise une sacrée performance. Inspirée lyriquement d’une biographie d’une vieille comédienne ne pouvant plus se produire, la chanson est une sorte de complainte de ces temps difficiles ; sur la douleur et le chagrin d’assister à des salles classiques qui luttent pour rester en vie et le chagrin de ne pas pouvoir se produire ni assister à des concerts.”

“‘Ange gardien’ est une piste d’ouverture de tueur, de contrebasse rapide, ” poursuit Souche. “Au niveau de la guitare, cela commence par une section d’influence néo-classique très complexe et harmonisée, suivie d’un solo déchirant à la Ritchie Blackmore pour ensuite passer à une autre section d’arpèges et d’harmonie. Pour ce qui est du tempo, c’est dans l’esprit du début BONJOUR ou classique STRATOVAIRE, seulement plus lourd et plus méchant. Une fois que tout le monde l’aura entendu, ils sauront que nous sommes sérieux !”

Formé en 1983, ALCATRAZZ est devenu célèbre pour son mélange de rock mélodique et progressif et pour avoir introduit des guitar heroes Yngwie Malmsteen et Steve Vai. Née en 1983 avec “Pas de libération conditionnelle du rock ‘n’ roll”, qui présentait le hit “Île au soleil”, le groupe a continué à gagner en popularité en 1985 avec son deuxième album “Troubler la paix”, qui contenait le coup “Dieu béni la vidéo”. Le groupe a sorti un autre LP studio, les années 1986 “Jeux dangereux”, avant de cesser ses activités l’année suivante. Le groupe s’est regroupé et a publié le très acclamé “Né innocent” en 2020, leur premier album studio contenant du tout nouveau matériel depuis 1986.

A la fois vintage et intemporel, “V” parcourt les territoires texturés d’ALCATRAZZ d’autrefois, mais avec une vigueur et une verve renouvelées.

“Le nouvel album nous amène à boucler la boucle de nos racines originales à une version moderne beaucoup plus lourde de toutes choses ALCATRAZZ en 2021″, confirme Karité. “Je me sens bien et j’attends avec impatience la sortie de notre nouvel album avec ses sons rock et heavy metal.”

Il y a peu de doute que ce ALCATRAZZ tourne à plein régime sans entraves et à cet égard, le travail vocal suprême de White sur les douze pistes sert de catalyseur à leur synergie créative, en plus d’une énergie extrêmement positive qui rapproche le groupe plus qu’il ne l’a été depuis, eh bien, 1986 !

“Les gars m’ont appelé et m’ont demandé si je voulais rejoindre le groupe, et, vous savez, je suis sûr qu’ils auraient pu et auraient eu l’embarras du choix, mais ils m’ont demandé”, rayonne blanche. “J’ai entendu la musique et « Tour de roue » était la première chanson que nous avons écrite ensemble. C’est une super chanson, un tube “métal” ! ‘V’ a quelques chansons qui sont ‘commercialement metal’, et puis il y en a qui sont très sombres et menaçantes. Cela touche beaucoup d’isolement et de solitude, d’alcoolisme, de rédemption et d’obscurité, mais j’espère qu’il y a un rayon d’espoir et de lumière à la fin de tout cela.”

Produit par Gilles Lavery et Jimmy Waldo, et mélangé par Andy Haller (Elton John, Joe Cocker, SYSTEM OF A DOWN), “V” comprend également des apparitions d’invités de CHAR‘s Falaise Evans (basse sur “Grâce de Dieu”), et ÉMEUTE‘s Donnie Van Stavern (basse sur “Ange gardien”, “Veille de nuit” et “Cible”), soulignant à quel point la popularité ALCATRAZZla musique de reste avec leurs pairs. “V” signifie ALCATRAZZle cinquième album studio de bien sûr… mais il représente aussi résolument Victory ; la victoire qui voit ALCATRAZZ 2021 plus fort que jamais malgré tous les obstacles.

Liste des pistes :

01. Ange gardien



02. Veille de nuit



03. Épée de délivrance



04. Tour De Roue



05. Coeur noir



06. Grâce de Dieu



07. Retour à Jamais Plus



08. Cible



09. Peut être demain



dix. La maison des mensonges



11. Les yeux d’Alice



12. Jour sombre pour mon âme