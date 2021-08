Doogie White revient sur son audition Iron Maiden et déclare que Blaze Bayley “a fait un excellent travail”

Doogie blanc, le chanteur de rock écossais le plus connu pour ses passages avec ARC-EN-CIEL, Yngwie Malmsteen et Michael Schenker, a rappelé son audition pour remplacer Bruce Dickinson dans IRON MAIDEN en 1993. S’adressant à Bascule avec Jam Man, a-t-il dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “J’enregistrais à Bruxelles en Belgique, je faisais un album, et un de mes amis m’a appelé et m’a dit que Bruce allait partir IRON MAIDEN à la fin de la tournée et je devrais vraiment envoyer une cassette à Sanctuaire [MAIDEN‘s management company]. Alors quand je suis rentré de l’album, j’ai composé quatre ou cinq chansons et je les ai envoyées. Et j’ai été contacté et j’ai dit que je chanterais avec IRON MAIDEN le lundi. Et j’ai eu une cassette avec, je pense, 20 chansons ou quelque chose, et j’ai dû les apprendre pendant le week-end. J’étais plus jeune alors ; Je pouvais me souvenir de choses. J’ai chanté avec eux le lundi.”

Il a poursuivi : « C’était à Steve Harrisla maison. Le studio était dans une ancienne ferme, une vieille bâtisse. Et ils se tenaient autour de moi en cercle. J’avais donc Janick [Gers] et Davey [Murray] et Steve, et ils mettent Nicko [McBrain] derrière moi, donc au moins les tambours venaient de derrière. Et nous venons de parcourir les chansons. Et nous avons bu une tasse de thé [and some] combinaisons. Et puis nous sommes revenus et avons fait d’autres chansons. Et puis ils m’ont demandé de nouveau. Mais ils ont donné le concert à Flamber. Et Flamber a fait un excellent travail. Et puis les planètes se sont réalignées et l’univers a été sauvé et IRON MAIDEN est devenu le plus grand groupe de metal de la planète.”

Dans une interview de 2005 avec Règles de métal, blanche dit qu’il a chanté un total de 22 chansons avec IRON MAIDEN, comprenant “Soyez rapide ou soyez mort”, “D’ici jusqu’à l’éternité”, “Puis-je jouer avec la folie”, “Iron Maiden” et “La Clairvoyante”. Il a également dit que s’il avait obtenu le poste avec JEUNE FILLE, il n’aurait jamais décroché le poste avec ARC-EN-CIEL.

blanche a attiré l’attention du public mondial lorsque Ritchie Blackmore lui a demandé d’être le chanteur principal de son ARC-EN-CIEL. Ils ont enregistré un album ensemble, “Étranger en nous tous”. Doogie continuerait à chanter avec le guitariste néo-classique suédois Yngwie Malmsteen pendant plus de six ans et demi, enregistrer deux albums et faire le tour du monde. Il a également enregistré quatre albums et tourné avec PIERRE ANGULAIRE et a chanté avec CHAR, FÊTE MICHAEL SCHENKER et ALCATRAZZ.



