Doohan le plus rapide lors de la dernière journée des tests F2 · .

En bref

Doohan le plus rapide à la fin des tests de Formule 2Jack Doohan entamera sa première saison complète de F2 en 2022 avec la confiance de savoir qu’il était le plus rapide lors des tests d’après-saison à Abu Dhabi.

Le pilote Virtuosi soutenu par Red Bull a terminé le troisième et dernier jour le plus rapide, devant Felipe Drugovich. Doohan a également couvert le plus grand nombre de tours lors de la dernière journée avec 114.

Ralph Boschung a terminé troisième pour Campos, devant les deux Carlins de Liam Lawson et le pilote de la Williams Academy Logan Sargeant

Billets d’admission générale pour le Grand Prix de Grande-Bretagne épuisés

Silverstone a annoncé que tous les billets d’admission générale du week-end et du dimanche pour le Grand Prix de Grande-Bretagne 2022 sont déjà épuisés.

Le circuit a publié une notification sur les réseaux sociaux, informant les fans qu’il ne restait que des billets de tribune et d’accueil limités pour la course de l’année prochaine.

Environ 350 000 personnes ont assisté à l’événement de cette année sur le circuit au cours des trois jours de course. La course de dimanche a vu Lewis Hamilton remporter le Grand Prix de Grande-Bretagne pour la huitième fois, un record, à la suite d’un affrontement controversé avec Max Verstappen au cours duquel Hamilton a été pénalisé par les commissaires sportifs.

Ricciardo prête main forte à Save the Children

Daniel Ricciardo travaille avec Save the Children pour soutenir les jeunes à travers leur programme Hands on Learning dans son Australie natale.

Le programme soutient les étudiants qui ont des difficultés avec l’apprentissage en classe en leur permettant de s’impliquer dans des projets en dehors de la salle de classe dans des environnements pratiques et professionnels comme des ateliers ou des fermes.

« Les enfants ont besoin de trouver leur passion pour quelque chose, n’importe quoi, et de trouver la confiance nécessaire pour prendre des risques, et ce n’est pas facile pour beaucoup d’entre eux », a déclaré Ricciardo au Sydney Morning Herald.

« Si vous pouvez faire les choses qui vous rendent heureux, vous arrivez à un stade où le simple fait de le faire est presque insouciant. »

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 25 ans aujourd’hui, Alain Prost conduisait sa McLaren-TAG MP4-2C le long des Champs d’Elysées à Paris, célébrant sa deuxième victoire consécutive en championnat

