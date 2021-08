Doohan réduit l’avance de points de Hauger avec une victoire à Spa · .

in

Jack Doohan a remporté une course retardée et perturbée autour d’un Spa qui s’assombrissait depuis la pole position, négociant des conditions changeantes et plusieurs périodes de Safety Car.

Le pilote Trident, qui s’est qualifié en pole position pour la course de demain, a également pris le départ de la deuxième épreuve à Spa en partant de l’avant après avoir terminé 12e ce matin. David Schumacher, qui avait connu des difficultés dans la seconde moitié de la course précédente, en a fait une première ligne entièrement trident. Aleksandr Smolyar a commencé troisième, avec Caio Collet quatrième, sa pénalité précédente le propulsant sur la grille pour la deuxième course.

Après la course de la W Series, les conditions s’étaient suffisamment améliorées pour que la course commence à partir d’un départ arrêté – contrairement à la rencontre de ce matin – malgré des conditions toujours humides.

Peu de temps après le départ, Arthur Leclerc et Johnathan Hoggard se sont affrontés à Bruxelles, Hoggard étant envoyé en vrille et se retrouvant à l’envers sur la bonne voie. Leclerc s’est immédiatement retrouvé sous la pression du leader du championnat et coéquipier de Prema Dennis Hauger, qui s’est lancé à la poursuite de la neuvième place de Leclerc.

Au 10e tour, Nannini a été envoyé en vrille près de l’entrée de la voie des stands, sa voiture s’est retrouvée bloquée après un contact avec Laszlo Toth, provoquant une période de voiture de sécurité virtuelle.

Juan Manuel Correa a demandé s’il pouvait s’arrêter pour les pneus slicks, mais ART lui a dit que beaucoup de pluie était attendue dans les sept tours restants, comme l’avait dit Nannini plus tôt. De plus, l’entrée des stands a été fermée, car la voiture HWA la bloquait.

L’interruption s’est prolongée car les commissaires ont eu du mal à récupérer la voiture de Nannini, au cours de laquelle la pluie prévue est arrivée. Une voiture de sécurité complète a ensuite été appelée au 11e tour car le tarmac désormais humide ajoutait aux difficultés du commissaire.

La voiture de sécurité est arrivée au 13e tour, laissant quatre tours de course à la distance de course mais un risque d’atteindre le délai de 40 minutes. Cela avait anéanti l’avance substantielle dont Doohan bénéficiait avant l’interruption, mais il a pu faire une bonne escapade, laissant Schumacher dans les griffes de Logan Sargeant, troisième, alors que le peloton repartait.

À présent, les conditions s’étaient détériorées au point que le redémarrage s’est déroulé dans les conditions les plus humides de toute la journée, alors que l’obscurité commençait à tomber sur Spa.

Hauger a dépassé Leclerc par La Source, prenant la neuvième place pour tenter d’étendre son avance au championnat. Cependant, la course a ensuite été à nouveau neutralisée en raison d’un accident à Raidillon entre Amaury Cordeel – qui avait déjà écopé d’une pénalité de cinq secondes pour des violations répétées des limites de la piste – et Calan Williams. La voiture de Cordeel était bloquée à mi-parcours, Williams incrustée en avant-première dans le mur du pneu.

C’était heureusement une collision à basse vitesse, Cordeel ayant déjà filé et Williams ralentissant avant de heurter le Campos alors qu’il ricochait sur la piste. Les deux ont pu sortir de leurs voitures et Williams a été aidé dans la voiture médicale. La voiture de sécurité a été appelée, alors qu’il restait deux minutes au temps maximum de 40 minutes.

« Il fait vraiment nuit, est-ce qu’on va faire un relais de nuit, comme au Mans ? » a demandé Clément Novalak alors que les voitures continuaient de circuler derrière la voiture de sécurité, avec un véhicule de dépannage étant en piste à Raidillon et la pluie continuant de tomber, après que la limite de 40 minutes se soit écoulée.

La course s’est donc terminée derrière la Safety Car, Doohan assurant la victoire, Schumacher le rejoignant pour un doublé Trident et Sargeant complétant le podium pour Charouz. Hauger a vu son avance aux points réduite puisqu’il ne pouvait se classer que neuvième derrière Collet, Novalak, Frederik Vesti et Victor Martins. Arther Leclerc complète le top 10.

Résultats de la deuxième course de Formule 3 Belgique

PositionCarDriverTeam14Jack DoohanTrident26David SchumacherTrident329Logan SargeantCharouz418Caio ColletMP55Clement NovalakTrident67Frederik VestiART717Victor MartinsMP88Alexander SmolyarART91Dennis HaugerPrema102Arthur LeclercPrema1111Ayumu IwasaHitech1210Jak CrawfordHitech1312Roman StanekHitech1421Lorenzo ColomboCampos153Olli CaldwellPrema1619Tijmen van der HelmMP1725Jonny EdgarCarlin189Juan Manuel CorreaART1928Filip-Ioan UgranJenzer2023Ido CohenCarlin2115Oliver RasmussenHWA2220Laszlo TothCampos2331Zdenek ChovanecCharouz2416Rafael VillagomezHWA2527Johnathan HoggardJenzer2630Hunter YeanyCharouz2726Calan WilliamsJenzer2822Amaury CordeelCampos2914Matteo NanniniHWA

