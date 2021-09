‘Doom & Destiny Worlds’ amène les géants de péter à changer en octobre

in

Doom & Destiny Worlds de Heartbeat Interactive, un RPG au tour par tour en monde ouvert qui permet aux joueurs de construire, cultiver et fabriquer jusqu’à quatre joueurs en coopération locale, sortira sur Switch le 1er octobre. Si ce titre vous semble familier, vous pensez peut-être à Doom & Destiny ou Doom & Destiny Advanced, les deux titres précédents de la série. Ou peut-être avez-vous DOOM ou Destiny dans le cerveau, deux jeux vidéo totalement indépendants mais plutôt réussis dont vous aurez certainement entendu parler.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessus, D&DW présente quelque 60 îles fabriquées à la main avec des joueurs assumant le rôle d’aventuriers amnésiques échoués sur une planète inconnue. Cue travaillant ensemble pour rassembler des ressources, personnaliser votre groupe et travailler à percer le mystère des trois mondes de Doom & Destiny.

Il existe un système d’artisanat dynamique en jeu qui permet aux aventuriers de fabriquer des armes, des armures, des boissons et des explosifs personnalisés, et le casting d’ennemis que vous rencontrerez est certainement coloré – vous repousserez l’attention des gobelins cosplay, des génies maudits et des géants avec des problèmes de gaz, par exemple, ce qui devrait vous donner une bonne idée du ton de la série.

Le communiqué de presse officiel entre un peu plus en détail :

Battez des ennemis pour améliorer votre groupe, débloquer des exploits et augmenter vos capacités pour équiper des armes impressionnantes et créer des classes uniques adaptées à votre style de jeu. Dans Doom & Destiny Worlds, les batailles au tour par tour se déroulent en temps réel. Pendant que vous vous battez, les ennemis peuvent se joindre à la mêlée en tant que renforts, ajoutant des niveaux supplémentaires de défi !

Doom and Destiny Worlds est disponible sur Steam depuis septembre 2020, où il est actuellement basé sur une évaluation positive des utilisateurs, donc celui-ci pourrait bien valoir la peine de garder un œil sur sa sortie sur Switch dans quelques semaines seulement.

