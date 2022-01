Doom est-il un choix viable dans la méta actuelle ?

Jetons un coup d’œil à l’un des héros les plus intéressants de Dota 2, connu pour son ultime – Doom.

Habituellement, les personnes qui jouent aux jeux pub et professionnels Dota 2 veulent abuser autant que possible des méta-héros. Cela n’est probablement pas une surprise car ces héros sont généralement beaucoup plus forts que les autres.

Malgré le fait que certains méta-héros soient vraiment bons, il y a plusieurs héros dans Dota 2 qui peuvent travailler dans presque tous les patchs. L’un d’eux est Doom, un héros que les gens oublient souvent. Il y a de nombreuses années, il était l’un des méta-offlaners les plus populaires, mais depuis lors, son taux de sélection a considérablement diminué.

S’il est vrai qu’il a ses faiblesses, il a aussi beaucoup de choses qui le rendent spécial. Passons en revue quelques raisons pour lesquelles doom est un choix viable dans la méta actuelle et comment le faire fonctionner.

Regarde le héros qu’il affronte

L’une des choses qui rend Doom dangereux à affronter est son imprévisibilité. Semblable aux autres héros de Dota 2, il peut assumer de nombreux rôles, y compris un support de position quatre. Cependant, la plupart des joueurs de Doom préfèrent prendre l’offlaner ou la mid-lane. Nous avons également vu le héros joué comme un carry entre les mains de Roman « RAMZES666 » Kushnarev, et il fonctionne plutôt bien.

Ce qui rend Doom si dangereux, ce sont ses capacités agricoles. Même si vous n’obtenez pas Hands of Midas, le héros peut rapidement surpasser presque tout le monde dans le jeu, à l’exception d’Alchemist. Cela lui permet d’acheter ses objets de base beaucoup plus rapidement que d’habitude, ce qui le rend dangereux en milieu de partie.

Cet ultime à cible unique

Bien que le héros brille probablement le plus sur le terrain, où il peut facilement affronter un duo dangereux, il peut être un excellent mid laner. Doom n’est peut-être pas le héros le plus tankiste du jeu, mais il a la capacité de harceler ses adversaires très tôt. En conséquence, chaque héros de mêlée qui doit l’affronter devra dépenser beaucoup d’or en régénération.

Le fait que Doom soit l’un des fermiers les plus rapides du jeu lui permet de varier les dangers. Cependant, les gens oublient souvent qu’il possède également l’un des meilleurs ultimes à cible unique de tout le jeu, qui s’appelle « Doom ».

S’il est vrai que la plupart des équipes Dota 2 n’utilisent pas la tactique dite « 4 protect 1 », vous pouvez souvent trouver cette gamme dans les PUB, ainsi que dans les jeux professionnels. C’est là que Doom brille le plus car il peut à lui seul retirer l’un des héros du combat en équipe en utilisant son ultime. En plus de faire beaucoup de dégâts, cette capacité arrête complètement le héros car il ne peut utiliser aucune de ses capacités.

Même si l’équipe adverse n’a pas ce héros qui doit être éliminé, Doom peut toujours perturber le combat d’équipe. Cependant, atterrir cet ultime est plus facile à dire qu’à faire car Doom doit se positionner de manière à lancer ce sort. Outre le positionnement, le héros doit être conscient d’autres choses, telles que la sphère de Linkin.

La construction de l’article

La dernière chose que nous aimerions souligner dans cet article est la construction d’objets de Doom. Il est important de réaliser que ce héros peut jouer différents rôles, ce qui signifie que presque tous les éléments du jeu peuvent fonctionner, tant qu’il en a vraiment besoin.

Si Doom doit être un mid laner ou le carry de l’équipe, il peut souvent opter pour un Radiance car cet article est vraiment pratique au début. En plus de bien fonctionner en conjonction avec Scorched Earth, il permet également au héros de cultiver plus rapidement que d’habitude. Inutile de dire que cela l’aidera à faire boule de neige facilement et à faire autant de dégâts que possible.

Shadow Blade est un autre bon élément pour Doom, en particulier dans les pubs. Étant donné que l’équipe ennemie utilisera rarement des objets, tels que des sentinelles ou de la poussière d’apparence, il peut rapidement lancer des combats d’équipe ou s’échapper si nécessaire.

En parlant d’évasion, Doom est l’un des héros avec l’armure la plus basse du jeu. En d’autres termes, chaque joueur principal de Doom doit obtenir quelque chose qui lui donne une armure. La cuirasse d’assaut est l’option la plus populaire, mais certaines personnes achètent également la garde de Shiva, ainsi que d’autres choses.

Outre la construction d’objets de base, Doom peut également être un contrôleur de tempo viable. Si c’est la position du héros, il doit obtenir des objets, tels que des tambours d’endurance, une pipe de perspicacité, des jambières de gardien, etc. Après tout, le héros doit obtenir des objets qui peuvent bien fonctionner pour toute l’équipe.