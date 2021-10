Doom Eternal et Serious Sam 4 ajoutent des fonctionnalités exclusives à Stadia

Google a révélé aujourd’hui que Doom Eternal de Bethesda et Serious Sam 4 de Croteam profiteront respectivement des fonctionnalités exclusives de Stadia avec State Share et Crowd Play.

Doom Eternal a publié aujourd’hui sa mise à jour 6.66 au thème approprié avec deux nouveaux niveaux de maître, une version actualisée de son Battlemode et le nouveau mode Horde. Le mode Horde solo de style arcade propose des vagues d’ennemis à vaincre pour gagner des skins de joueur et des scores élevés, et les joueurs Stadia peuvent désormais utiliser la fonction State Share pour partager des défis spécifiques du mode avec d’autres joueurs.

Les joueurs accédant à une capture d’écran ou à un clip vidéo en mode Horde d’amis ou de la communauté sont emmenés au début de ce jeu Horde exact avec les mêmes armes et le même équipement dans un concours pour battre le meilleur score. Il convient de noter que les utilisateurs de Stadia devront posséder Doom Eternal pour jouer à partir de captures d’écran ou de clips.

Pendant ce temps, la version Stadia de Serious Sam 4 a ajouté Crowd Play, permettant aux streamers YouTube qui se sont inscrits en juillet dernier pour la fonctionnalité actuellement en version bêta de jouer au jeu avec les téléspectateurs avec une simple invitation. L’activation de Crowd Play mettra en place un lobby et les téléspectateurs qui regardent le livestream YouTube peuvent rejoindre une file d’attente jusqu’à ce que ce soit leur tour de jouer aux côtés du streamer en modes Campagne ou Survie.

Google a noté que 24 jeux Stadia dans son catalogue incluent désormais les fonctionnalités Crowd Choice, Crowd Play, State Share et Stream Connect de la plate-forme. Bien que la liste des jeux dotés de fonctionnalités exclusives à Stadia ne soit pas extrêmement longue, elle inclut certains des meilleurs jeux Stadia tels que Baldur’s Gate 3 et Mortal Kombat 11.