DOOM Eternal: The Ancient Gods – La deuxième partie arrive sur Switch la semaine prochaine

La QuakeCon 2021 a débuté avec de nombreuses annonces passionnantes. Alors que l’accent est principalement mis sur la tremblement de terre remaster – qui est maintenant disponible sur Switch, il y a également eu d’autres nouvelles pour les fans de Nintendo.

Destin éternel: The Ancient Gods – Part Two arrivera sur Nintendo Switch le 26 août. C’est la semaine prochaine !

Vous avez renié les dieux et réveillé un mal ancien. Votre guerre contre l’Enfer se termine ici. The Ancient Gods – La deuxième partie arrive sur #NintendoSwitch le 8.26 FAQ : https://t.co/e6rnHjLtL0 pic.twitter.com/vyBvG2Mct6—DOOM (@DOOM) 19 août 2021

Selon une FAQ officielle, vous aurez besoin d’au moins 29 Go de stockage disponible pour installer l’intégralité de l’expérience Doom Eternal. Voici un aperçu de cette extension de campagne épique :

“Découvrez la conclusion épique de la saga de DOOM Slayer. The Ancient Gods – Part Two est la deuxième extension de campagne du DOOM Eternal acclamé par la critique. Vous avez renié les dieux et réveillé un mal ancien. dernier bastion de l’Enfer, percez les murs de la forteresse et affrontez le Seigneur des Ténèbres lui-même. L’âme de l’univers est en jeu. Votre guerre contre l’Enfer se termine ici. »