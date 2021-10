Doom Patrol de HBO Max obtient le renouvellement de la saison 4 et un nouveau clip

HBO Max a annoncé que Doom Patrol, la série basée sur l’équipe de super-héros DC Comics du même nom, a été renouvelée pour la saison 4. La saison 3 a fait ses débuts sur le service de streaming le 23 septembre – donc même pas un mois plus tard, c’est un énorme vote de confiance.

L’annonce fait partie des festivités et des annonces mur à mur lors de DC FanDome, l’événement virtuel mondial gratuit pour les fans du géant de la bande dessinée. Bien que la saison 4 soit encore dans un certain temps, ce qui est immédiatement plus excitant, c’est que DC FanDome a également proposé une nouvelle bande-annonce de mi-saison de la saison 3, que vous pouvez consulter ci-dessous.

Le clip démontre habilement que la série ne fera que devenir de plus en plus étrange au fur et à mesure que la série progresse. Il est préférable de surveiller par vous-même – peut-être que la meilleure chose à gâcher est que, hé, si vous aimez les fesses sans torse avec des crocs, ce sera votre confiture. Le journal officiel de la série : « Doom Patrol réinvente l’un des groupes de super-héros les plus appréciés de DC qui ont tous subi un horrible accident qui leur a donné des capacités surhumaines, mais les a également laissés marqués et défigurés… [Doom Patrol] se bat pour un monde qui ne veut rien avoir à faire avec eux. »

La saison 3 met en vedette Brendan Fraser, Matt Bomer, Diane Guerrero, April Bowlby, Joivan Wade, Timothy Dalton, Skye Roberts et Michelle Gomez. On ne sait pas encore quand la production débutera pour la saison 4, mais la fin de 2022 semble probable car la saison 3 a été annoncée en septembre de l’année dernière.

