Doomed est un nouveau mod Minecraft qui le transforme en Doom 2016

Doomed: Demons of the Nether est un nouveau mod gratuit disponible aujourd’hui pour Minecraft qui transforme l’ensemble du jeu de survie en blocs en une recréation étonnamment précise du redémarrage de Doom 2016, avec des fusils de chasse et même un BFG.

Les démons pourraient essayer de se cacher dans Minecraft, mais le Doomguy n’est pas loin derrière.

Le mod Doomed a été créé par un développeur, Sibogy, et est en développement depuis plus d’un an. Sur la chaîne YouTube de Sibogy, vous pouvez trouver une tonne de vidéos documentant les progrès du moddeur sur l’ambitieux projet. Et maintenant, après au moins un an de travail, le mod de Sibogy est disponible au téléchargement et à l’installation à partir d’aujourd’hui.

Pour que Doomed fonctionne, vous devez avoir installé Minecraft Java Edition sur votre PC. Ensuite, vous suivez simplement les étapes décrites sur le site Web du mod et une fois que vous avez fait cela, vous allez déchirer et déchirer en un rien de temps.

Le mod n’est pas seulement un simple reskin de Minecraft, échangeant les textures mignonnes du jeu avec des créations Doom plus grisonnantes. Au lieu de cela, le mod comprend également de toutes nouvelles fonctionnalités et mécanismes de jeu. Vous devez gérer les munitions pour chacune des armes à feu, vous pouvez ramasser des éclats d’armure pour obtenir une protection supplémentaire contre les dégâts, et plus encore. Sibogy a même inclus de minuscules détails de Doom (2016) dans le mod. Par exemple, les Cacodemons avaleront des grenades si vous les jetez dans leur bouche, comme lors du redémarrage du FPS.

De retour sur la chaîne YouTube de Sibogy, vous pouvez trouver plus de vidéos de gameplay du mod en action ainsi que des vidéos présentant les différentes armes et démons inclus dans Doomed: Demons of the Nether.

Maintenant, la vraie question : ce nouveau mod Minecraft ambitieux sur le thème de Doom sera-t-il porté sur des centaines d’appareils différents au cours des 20 prochaines années ? Ou les rats y joueront-ils un jour sur Twitch, comme le classique Doom ? Probablement pas, mais nous verrons.