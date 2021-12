DoorDash Worker lève les sourcils avec une vidéo virale des commandes rejetées de McDonald’s sans pourboire

Un chauffeur de DoorDash est devenu viral sur TikTok après avoir publié une vidéo montrant des étagères pleines de commandes de McDonald’s que d’autres chauffeurs de DoorDash ont refusé de livrer, prétendument parce que les personnes qui les ont commandées n’ont pas inclus de pourboire. L’utilisateur de TikTok Jhordan the Model a affirmé qu’en tant qu’entrepreneurs indépendants, les chauffeurs DoorDash ne sont pas obligés de récupérer chaque commande. En juillet, les chauffeurs de DoorDash ont organisé une journée de grève contre les politiques de pourboire de l’entreprise.

Dans sa vidéo du 20 novembre, Jhordan a expliqué que les chauffeurs DoorDash peuvent choisir les commandes qu’ils souhaitent récupérer et qu’ils peuvent refuser de prendre une commande s’il n’y a pas de pourboire. Elle a ensuite montré un lot de commandes de McDonald’s qui n’ont jamais été récupérées, peut-être parce que les personnes qui les ont commandées n’ont pas donné de pourboire. « Il y a toute une section dédiée aux personnes qui ne donnent pas de pourboire et elle reste là jusqu’à ce qu’un Dasher décide qu’ils veulent prendre la commande », a déclaré Jhordan. « Donc, encore une fois, faites-le savoir, vous n’avez pas à donner de pourboire. Vous n’êtes pas obligé de donner un pourboire. Nous ne sommes pas non plus obligés de prendre votre commande car nous sommes des entrepreneurs indépendants qui ne travaillent pas pour DoorDash la société. Nous sommes nos propres patrons. Gardez cela à l’esprit.

@jhordanthemodel Que se passe-t-il si vous ne donnez pas de pourboire à votre pilote Doordash #fyp #greenscreen #doordash #doordashdriver #delieryservice #CowboyBebop son original – Jhordan The Model

Depuis que la vidéo a été publiée le mois dernier, elle a attiré plus de 52 000 likes, 25 000 commentaires et plus de 502 000 vues. Cela a provoqué un débat parmi les utilisateurs de TikTok. Certains étaient favorables, tandis que d’autres ont remis en question le pourboire avant la livraison de la nourriture. « Qui ne donne pas de pourboire à sa personne DoorDash ?? Si vous ne voulez pas donner de pourboire, rendez-vous chez McDonald’s et récupérez vos propres affaires », a écrit une personne. « Les gens qui disent que je ne donne pas de pourboire avant les services sont les mêmes que ceux qui ne donnent pas de pourboire à leurs serveurs. Ne prétendez pas que vous donnez un pourboire après les services », a commenté un autre.

« Nous sommes fiers des opportunités de revenus flexibles que nous offrons, les Dashers gagnant en moyenne plus de 25 $ par heure de livraison », a déclaré une porte-parole de DoorDash au Daily Dot en réponse à la vidéo de Jhordan. « Nous examinons activement les problèmes soulevés dans cette vidéo et prendrons les mesures appropriées à mesure que nous en apprendrons davantage. »

Jhordan a ensuite soutenu sa vidéo dans une déclaration au Daily Dot, répondant aux critiques de sa vidéo. « Les téléspectateurs en colère avaient l’impression que nous, en tant que tireurs, acceptons leurs commandes, puis changeons d’avis et remettons leur commande, alors que ce n’est pas du tout ce qui était dit », a déclaré l’utilisateur de TikTok. « Nous n’avons jamais pris ces commandes en premier lieu, nous avons simplement décliné la commande, et C’EST pourquoi les commandes finissent par rester là pendant un certain temps. »

En juillet, certains Dashers ont boycotté DoorDash après qu’un article viral sur Reddit a suggéré qu’ils devraient tous utiliser UberEats le 31 juillet à la place. Le message Reddit comprenait une liste de demandes, y compris un « salaire de base » minimum plus élevé de 4,50 $ avant un pourboire. Les travailleurs voulaient également savoir combien de pourboires ils gagneraient avant d’accepter une commande, rapporte NPR. Certains Dashers ont contourné ce problème en utilisant Para, une application qui leur permettait de voir un pourboire avant d’accepter une commande, mais elle a cessé de fonctionner avec DoorDash à la mi-juillet.