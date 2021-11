Dopesick: le showrunner Danny Strong sur les réservations contre Will Poulter

Will incarne le représentant de Purdue Billy dans Dopesick (Photo: Disney Plus)

Le créateur de Dopesick, Danny Strong, a révélé qu’il n’avait presque pas choisi Will Poulter dans le prochain thriller Disney Plus parce qu’il avait l’air trop jeune.

Mettant en vedette Michael Keaton, Dopesick raconte l’histoire de la crise américaine des opioïdes dans les années 1990, en découvrant en particulier les activités de Purdue Pharma, qui était responsable de la fabrication d’OxyContin – un analgésique sur ordonnance addictif.

L’un des plus grands noms attachés à la série est Will, qui incarne le représentant de Purdue Billy, qui devient également accro au pouvoir du médicament alors qu’il gravit les échelons de Purdue Pharma en poussant le médicament sur les médecins à prescrire à leurs patients.

Mais bien que Will soit incroyablement impressionnant dans le rôle, le showrunner Danny avait une petite réserve à propos de son choix pour le rôle.

Parler à Metro.co.uk, Danny a déclaré à propos de la performance de Will: « Il est merveilleux dans le rôle, un gars tellement génial aussi, donc Will est quelqu’un dont j’étais fan avant cela.

«J’ai vu le film Detroit, dans lequel il est le méchant et il y a une section du film qui dure presque une heure, c’est presque comme un one-man show, où il ne fait que conduire l’histoire pendant une heure.

Will à la première de Dopesick le mois dernier (Photo: .)

« J’ai été tellement époustouflé par lui que j’ai pensé qu’il allait obtenir une nomination aux Oscars, et je me suis immédiatement mis en ligne en pensant : « Qui est ce type ? Je ne l’ai jamais vu auparavant.

Lorsque Danny s’est rendu compte que Will jouait également « le doofus de We Are The Millers », il s’est rendu compte qu’il avait un énorme talent entre ses mains, le surnommant le « prochain Daniel Day Lewis ou Christian Bale ».

Cependant, il a admis: « Ma seule préoccupation avec lui dans le rôle était qu’il était peut-être trop jeune, car mon image de lui est plus jeune et j’ai donc eu une réunion avec lui parce que ses agents ont dit: » Non, non, non, attendez juste, vous savez, rencontrez-le et vous verrez.

Heureusement, la rencontre entre Danny et Will s’est mieux déroulée qu’il n’aurait pu l’espérer, ajoutant: « Cela a complètement fonctionné. Je pouvais dire de la réunion que je l’ai acheté à la fin de la vingtaine.

« Je lui ai donc proposé de participer à la réunion, ce qui était toujours amusant à faire car c’était littéralement une réunion pour le regarder pour voir s’il avait l’air assez vieux et il l’a fait! »

Plus : Disney Plus



De manière hilarante, Will semblait également être conscient de la légère réserve de Danny, le créateur ajoutant de la star: « Il m’a dit plus tard: » J’ai essayé différentes chemises pour m’assurer que j’avais l’air plus âgé « , car il savait que c’était mon littéral seulement raccrocher à ce sujet, pour la partie.’

Le casting regorge également d’autres noms impressionnants, notamment Michael, Rosario Dawson, Peter Skarsgaard et Kaitlyn Dever.

Dopesick sort sur Disney+ le 12 novembre.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : The Witcher saison 2 : une nouvelle bande-annonce sombre voit le chasseur de démons d’Henry Cavill faire face à « la fin des jours »



PLUS : Sex, Love and Goop : Bande-annonce, combien d’épisodes et où regarder

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();