DoraHacks obtient 8 millions de dollars de Binance Labs pour créer un monde de blockchain plus open source

Singapour, Singapour, le 19 novembre 2021,

DoraHacks, une communauté mondiale décentralisée de développeurs et une plate-forme d’incitation open source, a obtenu un investissement stratégique de 8 millions de dollars de Binance Labs, la branche de capital-risque et l’incubateur d’innovation de Binance.

DoraHacks est un organisateur mondial de hackathon et l’une des communautés de développeurs Web3 les plus actives au monde. Il fournit des boîtes à outils Web3 natives en chaîne pour aider les développeurs du monde entier à lever des fonds pour leurs startups. En 2021 à ce jour, plus de 1 000 projets de la communauté DoraHacks ont reçu plus de 12 millions de dollars de subventions et de dons de la part de supporters du monde entier.

Bill Chin, responsable du fonds Binance Labs, a commenté l’investissement : « Soutenir les startups et les développeurs en démarrage a toujours été une stratégie pour Binance Labs. DoraHacks est l’une des plus grandes communautés de développeurs multi-chaînes avec de grands projets Web3 émergents. Binance Labs créera davantage de communautés crypto avec DoraHacks dans le cadre de l’investissement et établira un monde blockchain plus open source et plus diversifié. Dans le cadre de l’une des initiatives, Binance Labs et DoraHacks co-organisent la saison 3 du programme d’incubation de Binance Labs.

Pour soutenir leur vision à long terme de la croissance de la communauté des développeurs Web3, DoraHacks et Binance Labs prévoient de collaborer étroitement dans les domaines suivants :

Subventions, financement et ressources d’incubation pour soutenir davantage de startups Web3 en démarrage

R&D conjointe sur les technologies innovantes de gouvernance décentralisée et les infrastructures DAO

Partenariat stratégique entre BSC (Binance Smart Chain) et DoraHacks sur les BSC Grants, Hackathons et intégration des infrastructures Dora DAO

La mission de Dora est de créer un mouvement mondial permanent des hackers. L’écosystème Dora comprend la communauté de développeurs open source décentralisée DoraHacks, la plate-forme d’incitation des développeurs open source HackerLink.io, la communauté Hackathon décentralisée Hackathon DAO, l’infrastructure « DAO-as-a-Service » DoraFactory, ainsi que des middlewares dGov tels que comme Grant Factory, DoraID, l’infrastructure de vote de confidentialité, les palettes Moloch et multisig.

Les développeurs peuvent créer et financer des DApps de gouvernance décentralisée pour les communautés open source et les futures organisations autonomes décentralisées (DAO) sur l’infrastructure fournie par DoraHacks et Dora Factory. À l’heure actuelle, plus de 20 écosystèmes Web3 grand public – dont BSC, Polygon, Filecoin, Solana, etc. – utilisent déjà l’infrastructure de Dora pour la gouvernance quadratique de leurs communautés de développeurs. DoraHacks compte environ 100 000 utilisateurs actifs par mois dans 152 pays à travers le monde.

Eric Zhang, fondateur de DoraHacks, a déclaré : « Depuis 2018, DoraHacks s’est associé à Binance sur 15 hackathons mondiaux et séries de subventions. Grâce aux événements pour développeurs et aux boîtes à outils de subventions de DoraHacks, Binance a distribué plus de 2 millions de dollars de financement à plus de 100 équipes. Ce nouveau cycle d’investissement stratégique nous aidera à accélérer l’innovation des mécanismes d’incitation des développeurs, à fournir des produits plus efficaces pour prendre en charge les organisateurs de hackathon et les applications open source Web3, et à promouvoir le développement de l’infrastructure et de l’écosystème de Dora Factory. Nous sommes heureux de voir Binance partager notre vision pour soutenir les développeurs Web3 dans le monde entier et aider les développeurs à innover librement pour changer le monde.

Nicole Zhang, directrice des investissements de Binance Labs Fund, a déclaré : « Binance Labs a toujours été un ardent défenseur de la culture open source. DoraHacks a développé des infrastructures sophistiquées pour prendre en charge le vote, le financement et la participation décentralisés pour les projets de blockchain open source à un stade précoce. Nous pensons que la grande communauté de développeurs de blockchain de DoraHacks fournira un soutien sans fin au portefeuille d’investissement de Binance Labs ainsi qu’à notre plus grand écosystème. »

À propos de DoraHacks

DoraHacks est un organisateur mondial de hackathon et l’une des communautés de développeurs Web3 les plus actives au monde. DoraHacks fournit des boîtes à outils natives Web3 en chaîne pour aider les développeurs du monde entier à lever des fonds pour leurs startups. Les fonctionnalités de base de DoraHacks vont de la subvention de financement quadratique, de la prime, du hackathon, du BUIDL NFT et du financement continu. En 2021, plus de 1 000 projets de la communauté DoraHacks ont reçu plus de 12 millions de dollars de subventions et de dons de la part de supporters du monde entier.

Dora Factory est l’infrastructure DAO-as-a-Service de l’écosystème Dora, comprenant des DApps et des middleware de gouvernance de base comme Grant Factory, Privacy Voting Infrastructure et DoraID pour les DAO et les communautés open source.

Pour plus d’informations:

Site Web : https://dorahacks.com

Twitter : https://twitter.com/DoraHacks

Moyen : https://hidorahacks.medium.com/

À propos de Binance Labs

Binance Labs identifie, investit et responsabilise les entrepreneurs, les startups et les communautés de blockchain viables, en finançant des projets de l’industrie qui contribuent à développer l’écosystème plus large de la blockchain. Binance Labs s’engage à soutenir les équipes à exécution rapide qui ont un impact positif sur l’espace crypto.

Contacts