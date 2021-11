DoraHacks obtient un investissement stratégique de Binance Labs | Invezz

DoraHacks, une plate-forme d’incitation open source et une communauté de développeurs mondiale décentralisée, a obtenu 8 millions de dollars d’investissement stratégique de Binance (BNB / USD) Labs, a appris Invezz dans un communiqué de presse. Binance Labs est la branche capital-risque et l’incubateur d’innovation de Binance.

L’une des communautés de développement Web3 les plus actives au monde

DoraHacks est l’une des communautés de développeurs Web3 les plus actives au monde et un organisateur mondial de hackathon. Aide les développeurs du monde entier à collecter des fonds pour leurs startups en fournissant des boîtes à outils Web3 natives en chaîne. Cette année, plus de 1 000 projets DoraHacks ont reçu un total d’environ 12 millions de dollars de subventions et de dons de sponsors du monde entier.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Bill Chin, directeur du Binance Labs Fund, a déclaré :

Soutenir les startups et les développeurs en démarrage a toujours été une stratégie pour Binance Labs. DoraHacks est l’une des plus grandes communautés de développeurs multi-chaînes avec de grands projets Web3 émergents. Binance Labs continuera à créer des communautés crypto avec DoraHacks dans le cadre de l’investissement et à établir un monde blockchain plus diversifié et open source. Parmi les initiatives, Binance Labs et DoraHacks co-organisent la saison 3 du programme d’incubation de Binance Labs.

Nicole Zhang, directrice des investissements chez Binance Labs Fund, a déclaré :

Binance Labs a toujours été un ardent défenseur de la culture open source. DoraHacks a développé des infrastructures sophistiquées pour prendre en charge le vote, le financement et la participation décentralisés pour les projets de blockchain open source à un stade précoce. Nous pensons que la grande communauté DoraHacks de développeurs de blockchain fournira un soutien illimité au portefeuille d’investissement de Binance Labs ainsi qu’à notre écosystème plus large.

Eric Zhang, fondateur de DoraHacks, a ajouté :

Depuis 2018, DoraHacks s’est associé à Binance sur 15 hackathons mondiaux et rondes de subventions. Grâce aux événements pour développeurs DoraHacks et aux boîtes à outils de subventions, Binance a distribué plus de 2 millions de dollars de financement à plus de 100 équipes. Ce nouveau cycle d’investissement stratégique nous aidera à accélérer l’innovation des mécanismes d’incitation des développeurs, à proposer des produits plus efficaces pour prendre en charge les organisateurs de hackathon et les applications Web3 open source, et à faire progresser l’infrastructure et le développement de l’écosystème Dora Factory. Nous sommes heureux de voir Binance partager notre vision de soutenir les développeurs Web3 du monde entier et d’aider les développeurs à innover librement pour changer le monde.

DoraHacks et Binance Labs coopéreront dans les domaines suivants pour soutenir leur vision à long terme de la croissance de la communauté des développeurs Web3 :

R&D conjointe sur des technologies innovantes de gouvernance décentralisée Ressources de financement et d’incubation pour soutenir les startups Web3 Partenariat stratégique sur les bourses BSC, hackathons, etc.

Des dizaines d’écosystèmes Web3 conventionnels utilisent l’infrastructure de Dora

Plus de 20 grands écosystèmes Web3 utilisent actuellement l’infrastructure de Dora pour la gouvernance communautaire quadratique, notamment Filecoin (FIL / USD), Solana (SOL / USD), BSC et Polygon (MATIC / USD). Les 100 000 utilisateurs actifs mensuels de DoraHacks viennent de 152 pays.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent