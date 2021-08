Ubisoft est peut-être l’un des plus grands éditeurs de « triple A » au monde, mais il gère également des initiatives régionales pour trouver et prendre en charge des jeux indépendants dans le monde entier. Ceci est mis en évidence dans une vidéo ci-dessus, et au début de la courte présentation, le studio de développement Toukana Interactive confirme qu’il envisage de porter son projet sur Nintendo Switch.

C’est appelé Dorfromantik, qui est actuellement en accès anticipé sur Steam où il a reçu de nombreuses critiques d’utilisateurs positives et une couverture médiatique. YouTube n’est pas non plus à court de vidéos, c’est donc certainement un titre avec une forte dynamique au début. Le plan est pour le lancement complet sur PC plus tard cette année, avec Switch (et mobile) en préparation.

Vous pouvez en lire un peu plus et voir une bande-annonce en accès anticipé ci-dessous.

Dorfromantik est un jeu de stratégie de construction et de puzzle relaxant dans lequel vous placez des tuiles pour créer des paysages de village idylliques en constante évolution. Avec Dorfromantik, vous pouvez à tout moment vous immerger dans un univers calme et paisible et faire une pause dans le quotidien. Dans le même temps, Dorfromantik propose un défi à ceux qui en recherchent un : pour battre le meilleur score, vous devez planifier soigneusement et placer stratégiquement vos tuiles.

Dites-nous ce que vous pensez de celui-ci dans les commentaires !