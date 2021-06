Doria Ragland a provoqué l’explosion d’Oprah Winfrey après avoir affirmé qu’elle avait été «soudée pour un entretien» | Royale | Nouvelles

in

Expert royal: Doria Ragland devrait accompagner Meghan dans l’allée

La femme de 64 ans vient d’accueillir au monde le deuxième enfant de sa fille Meghan, avec Lilibet Diana Mountbatten-Windsor née vendredi en Californie. Lilibet rejoint son frère de deux ans Archie Harrison dans la famille de Meghan, aux côtés de leur père, le prince Harry. Doria est bien connue pour sa relation étroite avec sa fille Meghan et son gendre Harry, qui a déjà parlé de l’affection qu’il a pour sa belle-mère.

L’ancien maquilleur est resté un phare de soutien constant pour le couple, en particulier après leur décision historique de quitter leurs fonctions royales senior l’année dernière – et de traverser l’étang pour les États-Unis.

En plus d’une relation étroite avec le duc et la duchesse de Sussex, Doria aurait une douce relation avec la légende de la télévision Oprah Winfrey, qui a interviewé Harry et Meghan pour CBS en mars.

Au cours de leur entretien, les Sussex ont déclenché une série d’allégations à l’encontre de la famille royale, notamment des allégations de racisme et de santé mentale.

Cela a même conduit Harry à interroger son frère le prince William et son père le prince Charles, qu’il a décrit comme étant “piégés” à l’intérieur de la monarchie.

Doria Ragland a provoqué l’explosion d’Oprah Winfrey au sujet des allégations selon lesquelles elle avait été « soudoyée pour un entretien » (Image: GETTY)

Meghan Markle et le prince Harry sur Oprah (Image: GETTY)

Tout en s’exprimant lors de l’émission, Oprah et Meghan ont toutes deux admis qu’elles avaient voulu avoir une interview ensemble, mais les demandes précédentes avaient été fermées par le cabinet.

Pourtant, avant l’interview, Oprah a été forcée de s’exprimer après que des spéculations se soient développées selon lesquelles elle avait « soudoyé » Doria pour que sa fille soit interrogée par le diffuseur.

En février, elle a déclaré qu’elle “aimait l’histoire” selon laquelle Oprah essayait de mettre Doria dans sa confiance en lui offrant des “cadeaux”.

Elle a ajouté : « Savez-vous quels étaient les cadeaux ?

JUST IN: La mère de Meghan, Doria, a envoyé un texto à Thomas Markle après la naissance d’Archie

Doria Ragland avec Archie, son petit-fils (Image : GETTY)

“Pour le déjeuner, nous avons pris un dessert avec des kumquats et elle a dit : ‘J’adore les kumquats’ et j’ai dit : ‘J’ai un arbre à kumquats, tu veux des kumquats ?’

“Pour toutes les personnes qui ont dit que je lui offrais des cadeaux, j’essaie de la soudoyer pour une interview, c’étaient des kumquats.”

La duchesse de Sussex a fait l’éloge de sa mère dans le passé, la décrivant comme sa “meilleure amie”, alors qu’elle était le seul membre de la famille de Meghan à assister à son mariage avec Harry.

Doria a également été mentionnée lors de son entretien avec Oprah sur CBS, où Meghan l’a félicitée de ne pas s’être exprimée en public, malgré l'”obsession” qui entoure sa famille.

Elle a rappelé “vous n’avez jamais entendu [Doria] dire un mot”, ajoutant que sa mère “est restée dans une dignité silencieuse pendant quatre ans” alors qu’elle regardait sa fille lutter contre les pressions de la vie royale.

Meghan Markle et le prince Harry montrent Archie (Image: GETTY)

À la suite de l’interview explosive, des rapports ont refait surface concernant les commentaires de Doria concernant la décision de Harry et Meghan de rompre les liens avec la famille royale l’année dernière.

Invoquant le désir de mener une vie « financièrement indépendante », le couple s’est éloigné de ses fonctions supérieures et a depuis conclu des accords lucratifs avec Spotify et Netflix.

Et Doria elle-même était “vraiment inquiète” pour Meghan, a déclaré un initié, et était “soulagée que sa fille accorde la priorité à sa santé mentale et à son bien-être”.

L’ami a déclaré au Daily Mail que le “plan” de Meghan était de “finalement quitter le Royaume-Uni et construire son propre empire avec Harry”.

Meghan Markle et le prince Harry avec Archie (Image: GETTY)

Ils ont ajouté juste après la séparation de l’année dernière : “Doria veut vraiment être fidèle à soi-même et donc bien sûr, elle continuera d’encourager Meghan à emprunter la route la moins fréquentée.”

Harry lui-même est connu pour partager un lien étroit avec Doria, et les rapports de l’année dernière ont affirmé qu’il avait même appelé sa belle-mère “maman”.

Selon The Sun, un autre initié a décrit Doria comme “une tour de force absolue” – “pas seulement pour Meghan mais aussi pour Harry”.

La source a poursuivi: “Il n’a évidemment pas de maman à qui il peut se tourner pour obtenir des conseils, mais il a toujours été incroyablement proche de Doria et jamais plus que maintenant.

“Harry a beaucoup de respect pour elle et pour son jugement, c’est pourquoi lui et Meghan lui ont tous deux parlé tout au long de ce qu’ils prévoyaient de faire.”

Ils ont ajouté: “Elle a été la quintessence du calme tout au long et Meghan et Harry ont confiance en elle et en son jugement à 100%.”