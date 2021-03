Doria Ragland «n’a jamais mis de pression» sur Meghan mais voulait une «éducation normale» pour Archie | Royal | Nouvelles

Expert royal: Doria Ragland devrait promener Meghan dans l’allée

Meghan a fait l’éloge de sa mère lorsqu’elle s’est ouverte sur sa vie, sa famille et ses difficultés au sein du cabinet lors d’une conversation explosive avec Oprah cette semaine. La femme de 39 ans a décrit Doria comme sa «meilleure amie», et leur lien était évident car elle était le seul membre de la famille de Meghan à assister à son mariage avec le prince Harry. Elle a loué la façon dont sa mère a gardé le silence alors que l’intérêt pour sa famille augmentait, après qu’il soit devenu clair qu’elle avait commencé à sortir avec Harry en 2017.

La source a décrit Doria comme une « femme spirituelle et calme qui est à l’aise dans sa propre peau », ce qui a résonné avec Meghan pendant qu’elle grandissait.

Selon un initié, l’influence de Doria sur Meghan deviendra également importante dans l’éducation de son fils Archie, en particulier maintenant le duc et la duchesse de Sussex vivent près d’elle à Los Angeles.

Meghan et Harry ont finalement décidé de quitter les fonctions royales supérieures en 2020, et cette année, il a été confirmé qu’ils ne reviendraient pas au bercail.

Doria Ragland aux côtés du prince Charles au mariage de Harry et Meghan

Ils ont dit: «Alors qu’elle a élevé Meghan pour qu’elle reste forte dans ses croyances, [Doria is] ravi qu’Archie puisse, lui aussi, grandir en ayant la liberté de prendre ses propres décisions dans la vie, ce qui n’aurait pas été possible si Harry et Meghan étaient restés dans la famille royale.

«Elle pense qu’il est plus sain pour Archie d’avoir une éducation normale.

La décision de déménager aux États-Unis aurait «ravi» Doria, l’initié ajoutant: «Bien que Doria n’ait jamais fait pression sur Meghan pour qu’elle quitte la famille royale, elle est ravie d’avoir Archie plus près de chez elle.

«Elle a hâte de passer plus de temps avec son petit-fils et d’apprendre à le connaître correctement, une fois la pandémie terminée.»

