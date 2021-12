Dorinda Medley parle des hauts et des bas de l’hébergement de la saison 2 de «Real Housewives Ultimate Girls Trip» au Bluestone Manor (exclusif)

Dorinda Medley est de retour et se mélange avec ses collègues Real Housewives à Bluestone Manor dans la deuxième saison de Real Housewives Ultimate Girls Trip – et elle apporte le sentiment de ses célèbres Berkshires aux fans de Bravo partout! Célébrant le lancement de son nouveau Bluestone Manor Bourbon, Medley s’est confiée à PopCulture.com sur les hauts et les bas de l’accueil de certaines des plus grandes personnalités de Housewives.

Il y a eu beaucoup de moments amusants et « pas amusants » alors que Medley a accueilli Jill Zarin, ancienne ancienne de Real Housewives of New York City, Tamra Judge et Vicki Gunvalson, de Real Housewives of Beverly Hills, Taylor Armstrong et Brandi Glanville et Real Housewives of Atlanta’s Phaedra Parks et Eva Marcille pour huit jours d’activités et de théâtre.

Après avoir passé près de deux ans en lock-out, Medley a déclaré à PopCulture que les dames « avaient toutes besoin d’une minute » pour s’habituer au genre d’intensité que ce genre de groupe apporte. « C’était vraiment une aventure d’avoir les huit femmes ici pendant huit jours », a expliqué Medley, ajoutant: « Je pense qu’être avec des gens après avoir traversé la pandémie – nous sommes tous entrés dans nos routines. »

C’était « beaucoup » d’avoir les femmes au foyer et l’équipe de production chez elle pour la semaine et parfois « pas amusant », mais Medley est ravie de ramener les fans de Bravo chez elle au milieu de sa « pause » de RHONY comme c’est « un peu en l’air » quant à l’étape du réseau. Alors que les fans de Housewives pourraient ne pas être en mesure de visiter les Berkshires eux-mêmes pour les vacances, Bluestone Manor Bourbon peut leur donner un avant-goût de l’ambiance chaleureuse que la maison de Medley apporte toujours.

« Une chose que j’ai réalisé après avoir été mis en pause, c’est que les gens adorent Bluestone Manor. C’est un endroit tellement emblématique », a expliqué Medley. Construit en 1902, le bâtiment aurait été autrefois un bar clandestin et a abrité d’innombrables moments mémorables de femmes au foyer au fil des ans. « Les gens viennent ici et ne veulent littéralement pas partir », a déclaré Medley à PopCulture.

Ainsi, lorsqu’elle a été approchée pour créer un bourbon inspiré de Bluestone, Medley a pensé que c’était la solution idéale. « Je voulais qu’elle s’attarde comme une bonne conversation », a-t-elle déclaré à propos de la liqueur, qui a des notes de crème brûlée, de miel et de fruits secs ainsi que des arômes de caramel, de caramel au beurre et de vanille. « J’ai vraiment réalisé, même avant COVID, que les femmes, en particulier les femmes … nous commençons à boire plus d’alcools noirs », a noté Medley. « Il y a quelque chose de puissant là-dedans. »

La personnalité de la réalité a également apprécié de revenir dans le monde des rencontres, expliquant qu’elle « avait besoin d’une minute » après sa dernière rupture. « J’ai à nouveau plongé mon orteil dans le monde des rencontres, et c’est bien », a déclaré Medley à PopCulture. « Rien de sérieux, mais c’est juste amusant. … C’était vraiment agréable de s’habiller et de sortir. »

« Je vois les rencontres très différemment. Je considère les rencontres comme simplement rencontrer de nouvelles personnes », a-t-elle poursuivi, notant que s’il est important de rester en sécurité et de faire attention au milieu de la pandémie, « il est temps de rencontrer de nouvelles personnes. Il est temps de vous ouvrir un peu à nouveau. … Vous devez continuer à vivre. » Real Housewives Ultimate Girls Trip La saison 2 n’a pas encore de date de première, mais vous pouvez regarder la première saison sur Peacock et découvrir Bluestone Manor Bourbon ici.