Doris Troy : La carrière remarquable de Mama Soul

Vous n’avez peut-être pas entendu parler de Doris Troy, mais il est probable que vous ayez entendu sa voix. Née dans le Bronx, New York, le 6 janvier 1937, Doris Elaine Higginsen a changé son nom en Doris Troy après avoir été « découverte » en travaillant au célèbre Apollo Theatre de Harlem par James Brown.

Cela l’a amenée à chanter des chœurs pour de nombreux artistes, dont Cissy Houston et Dionne Warwick. Elle a eu l’opportunité d’enregistrer pour Atlantic Records en 1963 et son single « Just One Look » a atteint la 10e place du Billboard Hot 100 ; plusieurs singles ont suivi qui ont tous calé juste en dehors des 100. « Just One Look » a été repris au début de 1964 par les Hollies et a atteint la deuxième place du classement des singles au Royaume-Uni. L’un de ses disques de suivi pour Atlantic, « Whatcha Gonna Do About It », a été classé n°37 au Royaume-Uni.

D’autres disques dans les années 1960 n’ont tous pas réussi à se vendre en nombre décent et cela a conduit Doris à déménager à Londres au printemps 1969. L’un de ses premiers concerts au Royaume-Uni a été d’arranger et de chanter sur le refrain teinté de gospel du groupe. Pierres qui roulent‘ « Vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez. » À peu près à la même époque, Madeline Bell a demandé à Doris de l’aider à chanter sur l’album Apple de Billy Preston, That’s The Way God Planned It. Sur l’album figurait également Eric Clapton, Ginger Baker, Keith Richards et George Harrison. Cela a conduit Doris à signer chez Apple et à enregistrer un album solo que George Harrison a coproduit dans les studios Trident et Olympic à Londres.

Le travail a d’abord commencé chez George en plein été 1969 avec l’aide de Billy Preston, avant que Doris et George n’entrent dans le studio proprement dit, probablement fin septembre. Au cours des prochains mois, il y a eu des sessions auxquelles de nombreux musiciens ont participé, y compris Ringo Starr, Stephen Stills, Peter Frampton, Eric Clapton, Delaney et Bonnie, Leon Russell, Klaus Voormann, Bobby Whitlock, Jim Gordon et Rita Coolidge. Tout cela reflétait l’implication de George avec d’autres musiciens et son album solo, Toutes les choses doivent passer.

Harrison a co-écrit quatre des chansons de Doris Troy, arrangé le traditionnel « Jacob’s Ladder » avec Troy, tandis que d’autres morceaux comprenaient une reprise de « Get Back » des Beatles qui n’apparaissait pas sur l’album original, mais était le b -côté de « Jacob’s Ladder », avec des chansons de Stills (une reprise de Buffalo Springfield), Joe South, Jackie Lomax (un autre artiste Apple) et quelques compositions et co-écritures de Doris Troy. Lorsque l’album a été réédité, Troy a déclaré: « Faire cet album était un rappel que ‘l’âme’ n’avait pas de couleur. »

Lorsque l’album est sorti en septembre 1970, en même temps que l’album de Bill Preston, il a coulé en grande partie sans laisser de trace. Allen Klein dirigeait Apple à l’époque et sa capacité à établir des records marketing n’était pas son point fort.

Troy est revenue au chant des chœurs et à l’arrangement et ses crédits au cours des années 1970 inclus humble tarte, Nick Drake, Carly Simon, Springfield poussiéreux, et peut-être le plus célèbre, Pink Floyd sur Dark Side of the Moon.

Dans les années 1980, Doris a co-écrit une comédie musicale, Mama, I Want To Sing, avec sa sœur et elle a été jouée à Harlem pour 1 500 représentations et plus tard à Londres. Doris Troy est décédée en février 2004, à l’âge de 67 ans.

