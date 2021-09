Dorismar de la Route 66 pose assez coquettement | Instagram

Le célèbre modèle et actrice Dorismar a mis ses fans dans des températures élevées en se montrant coquette lors d’une séance photo qui a également été partagée sur ses différents réseaux sociaux, laissant plus d’un en redemander.

Dorismar est une belle célébrité qui a récemment surpris ses admirateurs en publiant une photographie dans laquelle il a montré la beauté de son corps comme il en a parfois l’habitude.

Il y a quelques mois, l’animatrice et actrice a rejoint les artistes qui ont décidé d’ouvrir un compte sur la plateforme OnlyFans.

bonheur Plate-forme C’est à prendre à ses abonnés, le contenu atr3v1d0 et pr0v0cad0r, bien que son profil Instagram ait déjà un contenu qui laisse très peu à l’imagination.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Dorismar s’est fait connaître pendant plusieurs années en tant qu’animatrice dans des programmes bien connus tels que “El Gordo y la Flaca”, où elle a collaboré en 2000.

Et c’est ainsi que, quelques années plus tard, elle acquiert une grande notoriété en faisant la couverture du célèbre magazine masculin “Pl9yb0y”.

Dorismar a partagé une grande variété de photographies dans lesquelles on peut la voir poser avec peu de vêtements et cette fois nous vous montrerons la plus récente dans laquelle on peut la voir poser sur la Route 66 en portant une tenue assez petite, ce qui nous permet de l’apprécier d’énormes charmes plus tard.

La vie est une autoroute. Découvrez-en plus sur mes plateformes, visitez le lien dans mon b. I.o”, a écrit la belle femme dans la publication.

C’est ainsi que l’ancien mannequin du magazine Playboy au Mexique n’a eu aucune honte à montrer ses charmes travaillés avec cette pose suggestive, montrant le résultat de longues journées au gymnase et d’un régime dédié.

A noter que la beauté de la télévision partage toujours avec ses admirateurs sur divers réseaux sociaux, comme des photographies dans lesquelles on la voit porter une grande silhouette, c’est pourquoi elle a déjà réussi à être suivie par plus d’1 million de personnes sur Instagram et récemment aussi sur la plateforme controversée OnlyFans.

De plus, comme si cela ne suffisait pas, sa silhouette et sa manière de la montrer ont valu à l’actrice des contrats avec plusieurs magazines de contenu pour hommes, comme ils les appellent habituellement, car elle n’a pas seulement posé pour le magazine bunny, elle a également fait il pour d’autres publications ayant un grand succès commercial.