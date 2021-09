in

Dorismar en noir et blanc, avec seulement quelques fils, il est recouvert | Instagram

Le beau maquette Dorismar est une femme que beaucoup de gens veulent sans aucun doute et elle a l’une des meilleures figures du monde du divertissement et bien sûr elle en profite et pour pouvoir aller de l’avant.

Dorismar, une actrice originaire de Argentine, mais qui est devenue célèbre sur Televisa, elle est réapparue pour dire pourquoi elle s’est éloignée de la télévision et c’est parce qu’elle a une très bonne raison pour cela.

Aujourd’hui, la séduisante mannequin argentine continue de gagner des milliers d’adeptes sur divers réseaux sociaux avec ses publications attrayantes.

Hier aussi actrice Il a surpris ses abonnés sur les réseaux sociaux en partageant une photo séduisante alors qu’il était sur le fil, ce qui a laissé tout le monde bouche bée lorsqu’il a montré ses charmes plus tard travaillés.

A cette occasion, Dorismar a partagé cette photo sur son compte Instagram officiel, ajoutant rapidement plus de 20 000 likes et des centaines de commentaires de ses followers et amis de profession.

Body Art”, a écrit la belle femme dans la publication.

Il convient de noter que l’Amérique du Sud est une actrice et présentatrice de télévision de premier plan, qui s’est fait connaître plus tard pour participer à plusieurs programmes sur les réseaux Univisión et Televisa, gagnant des millions d’adeptes au Mexique.

D’autre part, en plus d’agir et de diriger, Dorismar s’est démarqué dans le monde du mannequinat, participant aux principaux magazines masculins tels que Pl9yb0y et P3nth0us3.

Il y a quelques semaines, dans une interview, Dorismar a expliqué que depuis qu’elle a ouvert son compte sur la plateforme OnlyFans, maintenant tout va mieux dans sa vie, car l’argent a bien augmenté.

D’après son témoignage, il gagne beaucoup mieux qu’à son apogée à la télé et ce malgré le fait qu’il ait parfois plusieurs projets en même temps.

Je peux vous assurer que maintenant je gagne beaucoup plus qu’à l’époque où c’était mon meilleur moment à la télévision et c’était partout ; Je reconnais que tout est grâce à mes fans et je considère que la meilleure façon de les remercier est de donner le meilleur de moi-même », a déclaré l’actrice.

C’est ainsi que Dorismar a également déclaré qu’elle avait décidé d’ouvrir OnlyFans car en plus d’être une femme active, elle devait entretenir sa maison et payer ses dettes.