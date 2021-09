in

Dorismar est nommée la plus belle femme du monde | Instagram

L’actrice coquette et maquette Dorismar a récemment ravi ses millions de followers sur le célèbre réseau social Instagram avec une formidable photo avec laquelle elle a réussi à être nommée la plus belle femme du monde.

La actrice L’Amérique du Sud continue de surprendre sur ses réseaux sociaux avec son physique incroyable et travailleur, laissant plus d’un toujours en vouloir plus.

Le mannequin et actrice Argentine Dorismar a une nouvelle fois surpris tous ses followers sur les réseaux sociaux, en partageant une photo coquette dans un décor, montrant son corps impressionnant et travaillé.

A cette occasion, Dorismar a partagé cette photo sur son compte Instagram officiel, où jusqu’à présent elle a rapidement ajouté plus de 30 000 likes et des centaines de commentaires de ses followers et collègues.

“Votre cœur sera toujours la réponse”, a écrit le mannequin dans la publication.

Dora Noemí Kerchen est le nom de cette sud-américaine, qui s’est fait connaître par le monde de la télévision, participant à plusieurs projets de programmes de magazines et jouant dans certains romans sur le réseau Televisa.

Le mannequin de 46 ans a clairement indiqué qu’à son âge, elle est très bien conservée et n’hésite donc pas à montrer ses charmes ultérieurs.

A noter qu’elle a participé en tant qu’animatrice de l’émission de télévision américaine « Caliente » de 2000 à 2006. Elle a d’abord travaillé en Argentine et en 2000 elle s’est installée à Miami.

Au fil des ans, la célèbre femme a conquis le cœur de millions de personnes pour sa beauté, sa silhouette sculpturale, mais aussi pour son charisme et sa simplicité.

D’autre part, le mannequin gère également un compte OnlyFans, c’est pourquoi être belle est extrêmement importante pour elle, car elle est fascinée par déchaîner la folie d’avoir des abonnés sur ledit réseau social.

La jeune fille, en plus d’être assez populaire aujourd’hui sur les réseaux sociaux, est également extrêmement célèbre dans les émissions où elle est invitée à parler de ses routines d’exercice et d’alimentation.

Dorismar a réussi à conquérir tout le monde avec sa silhouette attrayante et en fait, beaucoup ont toujours demandé qui était le partenaire de l’ancien lapin argentin.

Il s’agit d’Alejandro Schiff, qui a longtemps été son manager et avec qui il entretient une relation forte.

Ils vivent tous les deux leur amour de la meilleure des manières, ils se sont rencontrés en 2002 à Miami, il y a plus de 19 ans alors qu’elle enregistrait Sabado Gigante et qu’il était danseur dans l’émission, et depuis ils en sont friands.