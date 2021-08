Dorismar modèle des shorts impossibles !, plus petit que ses intérieurs

in

Dorismar modélise des shorts impossibles !, plus petits que ses intérieurs | Instagram

Charmes en vue ! Dora Naomi Kerchen, mieux connue sous le nom de Dorismar, a laissé des centaines d’adeptes sans voix en posant avec son short impossible !, puisque ce vêtement a une fonction complètement différente de celle d’un short.

Le beau camarade de jeu argentin Il a décidé de montrer son amour pour le Mexique avec une image d’une écurie, dans laquelle faisaient partie des symboles de la culture mexicaine tels que des tresses et une corde paysanne.

Sans aucun doute, ce qui est devenu les protagonistes de la photographie était son énorme charme, Dorismar a posé presque sur le dos et avec son short en jean qui est beaucoup plus petit que ses intérieurs, elle n’a probablement même pas porté.

L’actrice qui a également développé sa carrière à la télévision mexicaine a complété sa tenue avec un haut court et très ajusté en rouge et semi-transparent et avec une expression qui complétait le sens de la photo.

Amor a la Mexicana, c’est ainsi que le présentateur de télévision a décrit l’image en question sur les réseaux sociaux.

Dorismar a partagé l’image sur son compte Instagram officiel le 2 août et a obtenu plus de 35 000 réactions sur le célèbre réseau, des compliments tels que déesse, belle et autres ne sont que quelques-uns de ceux qu’elle a reçus dans sa boîte de commentaires.

À 46 ans, Dorismar a été classée parmi les plus belles femmes du show-business au Mexique. Il a récemment surpris en avouant qu’avec ses Only Fans, il a gagné plus que dans le meilleur moment de sa vie d’artiste.