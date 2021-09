in

Dorismar montre ses courbes avec un vêtement en fil et un fond rouge | Instagram

La coquette maquette Dorismar a captivé ses millions de followers avec une jolie photo sur les différents réseaux sociaux où elle a peu laissé place à l’imagination et a également réussi à faire monter la température des internautes au plus haut niveau.

Dorismar, le célèbre conducteur télévision et ancien mannequin du magazine Pl9yb0y au Mexique, a fait suer ses milliers d’admirateurs sur les réseaux sociaux en partageant une photographie suggestive où il exhibait sa formidable silhouette de rêve.

Le modèle Argentine que saltó a la fama al catapultar su carrera en la televisión de los Estados Unidos entre la comunidad latina, una vez mas elevo la temperatura de sus fanáticos al modelar un conjunto de l3nc3ria de encaj3 en color negro, dejando apreciar de esta forma su torneada figura de la tête aux pieds.

Cela peut vous intéresser : Dorismar parmi de nombreux pétales de rose suscite votre grand désir

Vous aimez le fond rouge ? Donnez-le si c’est le cas”, a écrit l’actrice dans un récent post.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO DE DORISMAR.

C’est ainsi que l’Argentine a encore une fois étonné ses followers sur le célèbre réseau social Instagram, un réseau social où elle interagit habituellement avec ses fans, en plus de promouvoir son contenu le plus chaud sur d’autres plateformes avec du matériel exclusif.

Comme vous pouvez le constater, l’ancienne collaboratrice de l’émission El Gordo y La Flaca continue de montrer qu’elle a un physique enviable à 46 ans et qu’elle est toujours digne de figurer dans une nouvelle couverture du célèbre magazine bunny.

Dora Kerchen est née à Buenos Aires, en Argentine, le 15 mars 1975. Le mannequin a également travaillé comme actrice, présentatrice de télévision et chanteuse.

Il a commencé sa carrière dans les années 90, émigré aux États-Unis en 2000, où il a commencé à travailler dans le programme d’El Gordo et La Flaca sur Univisión, atteignant une renommée internationale.

Cela peut vous intéresser : Géraldine Bazán recherche un bronzage parfait, aux charmes libérés !

Il est à noter que Dorismar a fait la couverture du magazine Pl9yb0y à plusieurs reprises, tant aux États-Unis qu’au Mexique.

La vérité est que pour beaucoup de gens, la mannequin et présentatrice d’origine argentine Dorismar est une grande attraction visuelle, avec sa silhouette époustouflante, sa beauté éblouissante et, comme c’est devenu une tendance, sa page sur la plateforme controversée OnlyFans.

Cependant, il y a bien plus dans l’histoire de Dorismar, qui a surmonté de nombreuses épreuves, dont la déportation, avec un sourire radieux et un grand optimisme.

Suivez-nous sur Google News, et cliquez sur notre étoile

Ceux qui l’ont jugée pour sa présence remarquable dans OnlyFans ne la connaissent visiblement pas et c’est probablement le point que Dorismar a recherché, faisant le pont entre la personnalité étincelante qu’elle s’est créée et Dora Kerchen Schiff, qui est une mère et une femme qui a gagné en popularité sans l’aide de la télévision.