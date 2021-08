in

Dorismar montre ses grands charmes avec un seul fil | Instagram

La belle maquette L’Argentine Dorismar a réussi à captiver ses admirateurs avec une belle photographie au sein des réseaux sociaux dans laquelle, comme d’habitude aujourd’hui, elle a laissé peu à l’imagination et a élevé leur température.

Le célèbre conducteur télévision et ancien mannequin du magazine Pl9yb0y au Mexique, a une nouvelle fois fait suer ses milliers de fans sur les réseaux sociaux en partageant une photographie suggestive où il montrait ses charmes ultérieurs énormes et bien travaillés, sans doute le fruit d’heures de gym et d’une rigueur diète.

Sur cette photographie, on peut l’apprécier alors qu’elle porte un ensemble assez saisissant de vêtements en rose mexicain et dévoile également sa petite taille d’infarctus, une figure qui pour être vraie, est à admirer.

C’est ainsi que le modèle Argentine qui s’est fait connaître en catapultant sa carrière à la télévision aux États-Unis auprès de la communauté latino, a réussi à faire monter la température de ses fans en modelant cet ensemble rose.

Roses », a écrit le mannequin dans ladite publication.

Cette photographie a été partagée hier après-midi et a jusqu’à présent plus de 28 000 likes de ses abonnés et des commentaires sans fin où ils n’arrêtent pas d’écrire des compliments à sa silhouette de rêve exquise.

Comme vous pouvez le constater, l’ancienne collaboratrice du programme El Gordo y La Flaca continue de montrer plus qu’elle ne peut qu’elle a un physique enviable à 46 ans et qu’elle mérite toujours de figurer dans une nouvelle couverture du célèbre magazine bunny.

Dora Kerchen est née à Buenos Aires, en Argentine, le 15 mars 1975 et le mannequin a également été actrice, présentatrice de télévision et chanteuse.

Il convient de noter qu’il a commencé sa carrière dans les années 90, émigré aux États-Unis en 2000, où il a commencé à travailler dans le programme d’El Gordo et La Flaca sur Univisión, atteignant une renommée internationale.

Aussi, comme vous vous en souvenez peut-être, Dorimar a fait la couverture du magazine Playboy à plusieurs reprises, tant aux États-Unis qu’au Mexique.

Si vous voulez continuer à lire sur cette belle mannequin et actrice argentine, n’hésitez pas à consulter constamment nos notes et notre page, car nous vous avons bien mis à jour avec ce qu’elle partage sur ses réseaux sociaux.