Dorismar parmi de nombreux pétales de rose soulève votre grand désir | Instagram

La coquette actrice Dorismar fait sensation et ravit sans cesse ses millions d’admirateurs sur divers réseaux sociaux, réussissant à faire monter la température au plus haut niveau et laissant très peu de place à leur imagination.

Une fois de plus la belle Dorismar a montré sa formidable silhouette en posant avec très peu de vêtements sur le célèbre réseau social Instagram.

Le modèle et conducteur L’Argentine Dorismar, surtout connue pour ses rôles dans des feuilletons télévisés et pour son apparition dans l’émission comique “Desmadruga2”, a une fois de plus fait ressortir son côté coquin sur les réseaux sociaux.

Et c’est que malgré le fait qu’elle s’est éloignée du petit écran, ses fidèles fans l’accompagnent dans ses nouveaux projets, pour lesquels, à cette occasion, elle a décidé de les chouchouter avec une photo coquette.

Aujourd’hui nous allons vous ravir avec une photographie récente dans laquelle le mannequin pose sur le lit vêtue d’un ensemble de lingerie assez petit en rouge alors qu’elle est parmi des pétales de roses mettant ses énormes charmes postérieurs au premier plan.

Ainsi, allongée sur le lit, exhibant sa silhouette et sa silhouette tonique avec un fil rouge, Dorismar a fait monter la température sur Instagram, générant des milliers de likes en quelques heures.

Lit de roses”, a écrit le mannequin dans ladite publication.

Il convient de noter que la publication a réussi à atteindre un peu plus de 50 000 likes et a des centaines de commentaires de ses abonnés, qui n’arrêtent pas de dire à quel point elle est spectaculaire.

D’autre part, la sud-américaine est une actrice et présentatrice de télévision de premier plan, qui s’est fait connaître après avoir participé à plusieurs programmes sur les réseaux Univisión et Televisa, gagnant des millions d’adeptes au Mexique.

En plus d’agir et de diriger, Dorismar s’est démarqué dans le monde du mannequinat en participant aux principaux magazines masculins tels que Pl9yb0y et P3nth0us3.

Dorismar, 46 ans, a l’une des figures les plus spectaculaires du milieu artistique et, bien qu’elle ait récemment terminé la deuxième saison de Macabrones Tales, elle a annoncé qu’après avoir ouvert son OnlyFans il y a un an, elle gagne maintenant plus d’argent qu’à son meilleur moment. à la télévision:

