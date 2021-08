Dorismar provoque la crise cardiaque et montre ses charmes musculaires

Dorismar provoque la crise cardiaque et montre ses charmes musclés | Instagram

La belle actrice et maquette Dorismar fait sans aucun doute sensation dans le monde d’Internet avec chacune de ses photographies où elle revendique sa silhouette unique et fait l’envie de beaucoup.

Dora Naomi Kerchen, mieux connue sous le nom de Dorismar, a de nouveau laissé des centaines de ses admirateurs à bout de souffle alors qu’elle posait depuis la plage pour montrer ses énormes charmes ultérieurs.

L’actrice qui a également développé sa carrière à la télévision mexicaine a complété sa tenue avec un haut court rose, accentuant sa belle silhouette.

Cette photographie que nous sommes sur le point de partager avec vous a été publiée hier sur son compte Instagram officiel et elle y fait clairement comprendre qu’elle est la reine des reines.

Avec un fond paradisiaque, elle affiche ses courbes à couper le souffle en révélant ses énormes charmes postérieurs.

La mer sera toujours le plus bel horizon. Pour plus de lien dans le bi 0″, a écrit Dorismar dans la publication.

En revanche, pour beaucoup, la mannequin et présentatrice d’origine argentine Dorismar est une grande attraction visuelle, avec sa silhouette époustouflante, sa beauté éblouissante et, comme c’est devenu une tendance, sa page sur la plateforme controversée OnlyFans.

Cependant, il y a bien plus dans l’histoire de Dorismar, qui a surmonté de nombreuses adversités, dont une déportation, avec un sourire radieux et un grand optimisme, donc la réduire à un seul objet est totalement inutile, lorsqu’il s’agit de quelqu’un qui a beaucoup à donner, et pas seulement au sens figuré.

Née sous le nom de Dora Noemí Kerchen à Buenos Aires, Dorismar est devenue célèbre en 2000 lorsqu’elle a commencé à apparaître dans le programme ‘El Gordo y la Flaca’ avec Raúl de Molina et Lili Estefan et avec des interventions dans ‘Sábado Gigante’ (où elle a rencontré son mari aujourd’hui) et plus tard, en tant qu’animatrice de l’émission ‘Caliente’ pour le réseau Univision, ouvrant une brèche et montrant qu’en plus de son physique spectaculaire, elle avait beaucoup de substance derrière le bel emballage.

Dorismar a fait la une des journaux et a connu sa première controverse médiatique en 2005, lorsqu’elle faisait partie d’une campagne visant à mettre fin à la prédation des œufs de tortues dans l’État de Guerrero, au Mexique.

Ses bonnes intentions ont été prises hors de proportion, puisque l’une des actions de la campagne était d’imprimer des affiches et des couvertures où elle apparaissait légèrement vêtue, pour faire passer le message que les œufs de tortue doivent être protégés, mais comme cela arrive toujours au Mexique Un groupe de personnes décentes des femmes ont protesté contre l’affichage d’affiches l’appelant “être rasée” (mais elle portait en fait un bikini et ne montrait rien).