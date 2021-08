Dorismar sur la plage porte un maillot de bain et l’a presque enlevé ! | Instagram

Le beau modèle et actrice argentine Dorismar a montré l’une de ses publications sur les réseaux sociaux dans laquelle elle a sans aucun doute réussi à faire tomber amoureux d’elle des millions de followers, car elle avait l’air exquise et aussi coquette que possible.

Comme vous pouvez le voir, le maquette L’Argentine Dorismar continue de surprendre ses admirateurs sur les réseaux sociaux et cette fois elle l’a fait en partageant une jolie photo où elle est vue de face en train de regarder la caméra montrant ses plus beaux trésors.

Dorismar, via son compte Instagram officiel, a partagé une photo où elle est vue montrant sa silhouette bien travaillée dans un énorme maillot de bain qui laissait peu à l’imagination et qui portait ses plus grands attributs.

Forme de vague, style naturel “, a écrit Dorismar dans ce post.

La publication que nous avons mentionnée a été partagée il y a six jours et jusqu’à présent, elle compte déjà plus de 40 000 likes et de nombreux commentaires de ses fans qui ont abandonné leur façon de se voir sur les photos où les utilisateurs peuvent profiter des merveilles qu’elle laisse. beauté.

C’est ainsi que la mannequin et animatrice argentine Dorismar continue de faire plaisir à ses fans les plus fidèles et sur les réseaux sociaux, où elle compte plus d’un million deux cent mille fans, et c’est là qu’elle publie habituellement ses photos les plus chaudes montrant sa silhouette.

A noter qu’en plus d’agir et de diriger, Dorismar s’est démarquée dans le monde du mannequinat, participant aux principaux magazines masculins tels que Pl9yb0y et Penthouse, alors qu’à l’heure actuelle elle est très émue dans Only Fans.

Dora Noemí Kerchen est le nom de cette sud-américaine, qui s’est fait connaître par le monde de la télévision, participant à plusieurs projets de programmes de magazines et jouant dans certains romans sur le réseau Televisa.

Il a d’abord travaillé en Argentine et en 2000, il a déménagé à Miami. Cette année-là, il commence à travailler sur l’émission El gordo y la flaca sur le réseau Univisión.

En 2002, le photographe et cinéaste Frank Kleriga réalise son premier calendrier à Los Angeles, en Californie, sous la direction artistique de Yullisa Rivera et du photographe Penthouse Alec Middleton.

Comme vous pouvez le voir, Dorismar est devenue l’un des modèles et influenceurs préférés des adeptes et a profité de sa beauté, c’est pourquoi elle s’est également aventurée dans des plateformes de contenu exclusives.