Dorismar vous montre ses charmes incroyables au premier plan | Instagram

Le beau modèle et actrice Dorismar a une fois de plus vanté sa “pêche” avec une photo séduisante en maillot de bain rose où elle a sans aucun doute réussi à faire monter la température au plus haut degré de ses millions d’adeptes.

Comme vous pouvez le voir, la belle maquette L’Argentine continue de gagner des milliers d’adeptes avec ses messages chauds.

C’est vrai, le modèle Argentine Dorismar continue de surprendre ses millions d’admirateurs sur les réseaux sociaux et cette fois, elle l’a fait en exhibant sa “pêche” dans une photo séduisante en maillot de bain rose qui a laissé tout le monde bouche bée.

A cette occasion, Dorismar a partagé cette photo sur son compte Instagram officiel, montrant ses énormes charmes ultérieurs, ajoutant rapidement plus de 40 000 likes et des centaines de commentaires de ses followers et amis.

J’ai eu ce sentiment un jour d’été. Cliquez sur ma bio pour d’autres surprises incroyables », a écrit le beau modèle dans le post.

A noter qu’en plus d’agir et de diriger, Dorismar s’est démarqué dans le monde du mannequinat et des réseaux sociaux, participant aux principaux magazines masculins tels que Pl9yb0y et P3nth0us3.

D’autre part, l’actrice argentine s’est récemment confiée sur son expérience sur la plateforme britannique et a annoncé qu’elle réserverait une surprise à ses followers lorsqu’elle atteindra 100 000 abonnés.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Dorismar était l’une des nombreuses célébrités qui ont décidé de rejoindre la plate-forme OnlyFans pour vendre du contenu exclusif sur leur style de vie, ou dans leur cas, du matériel 3r0t1c0.

Et en fait, lors d’une récente interview, l’Argentine a parlé de son expérience sur cette page.

C’est là que l’actrice a affirmé gagner plus d’argent chez OnlyFans qu’en travaillant à la télévision et a même commenté qu’elle se débrouillait mieux sur la plate-forme qu’à son meilleur moment en tant qu’actrice.

Je peux vous assurer que maintenant je gagne beaucoup plus qu’à l’époque où c’était mon meilleur moment à la télévision et c’était partout ; Je reconnais que tout est grâce à mes fans et je considère que la meilleure façon de les remercier est de donner le meilleur de moi-même”, a-t-il commenté au média.

Dora Noemi a exprimé qu’elle était encouragée à créer son compte parce qu’elle était « une femme qui travaillait », en plus de connaître les gains monétaires que la plateforme offrait, et d’avoir des dettes, des filles et un foyer, elle ne l’a fait que pour trouver un moyen de aller de l’avant.

De plus, le mannequin argentin a avoué qu’elle avait une excellente équipe de travail où son mari Alejandro Schiff est son manager.