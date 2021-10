Dorit Kemsley de RHOBH brise son silence sur l’invasion de domicile

Dorit a également pris un moment pour féliciter les forces de l’ordre locales, déclarant: « Je suis très reconnaissante au LAPD pour ses soins et son attention. Merci encore pour tout votre soutien. »

Parallèlement à sa déclaration, la personnalité de la télé-réalité a sous-titré son Instagram: « Plus que tout, je me sens bénie que mes enfants et ma famille soient en sécurité. Vraiment reconnaissant pour les messages d’amour et de soutien de vous tous qui avez tendu la main. «

Le vendredi 29 octobre, le mari de Dorit a fait écho à des sentiments similaires sur sa page Instagram personnelle.

« Je tiens à vous remercier tous pour vos aimables paroles de soutien », a écrit PK. « Dorit et moi-même avons été submergés par la démonstration d’amour. Nous ne pouvons pas répondre à tous les messages (je ne peux même pas répondre à tous les textes et What’s Apps) … Alors, je voulais vous dire tout ce que nous sommes aller bien. «

Il a ajouté: « Je suis à la maison et nous sommes tous ensemble et nous surmonterons cela. Les bébés sont géniaux, ils sont les [sic] totalement inconscient et la vie va revenir à la normale, espérons-le, très rapidement. »

Plus tôt cette semaine, un porte-parole du LAPD a confirmé à E! News que l’invasion de domicile avait eu lieu le mercredi 27 octobre et que trois suspects avaient pris des biens dans le manoir du couple.