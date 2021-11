Dorit Kemsley partage des détails déchirants de son récent vol à domicile.

Dans une interview Extra publiée le mardi 9 novembre, la star de 45 ans de The Real Housewives of Beverly Hills a évoqué l’épreuve qui a eu lieu le mois dernier dans son manoir à Encino, en Californie. elle et les enfants Jagger, 7 et Phénix, 5, étaient à la maison à l’époque, tandis que Paul « PK » Kemsley, qui partage les enfants avec sa femme Dorit, était sorti.

Dorit a expliqué qu’elle avait été « complètement prise au dépourvu » par les intrus, ajoutant qu’ils étaient « surpris » de voir la star chez elle. Selon Dorit, elle a été poussée au sol et un voleur lui a demandé qui d’autre se trouvait dans la résidence.

« Il y avait quelqu’un d’autre qui a dit : ‘Tuez-la, tuez-la déjà, tuez-la’, et tout ce à quoi je pouvais penser : ‘Je dois sauver ces bébés' », a expliqué Dorit. « Je les ai suppliés, j’ai supplié pour ma vie, et j’ai supplié pour leur vie. »