Doritos lance la campagne « Pour les audacieux »

La marque Nacho Chip Doritos a lancé sa campagne « Pour les audacieux » qui met en valeur l’expression de soi audacieuse de la génération d’aujourd’hui. La marque a lancé la campagne avec une publicité télévisée (TVC) mettant en vedette l’ambassadeur de la marque Kartik Aaryan. Avec le TVC, Doritos poursuivra son plan média à 360 degrés couvrant plusieurs plates-formes et présentera une initiative spéciale pour les fans.

« Chez Doritos, nous pensons que la génération d’aujourd’hui incarne l’expression de soi audacieuse comme aucune autre, et nous visons à mettre cette attitude au cœur de tout ce que nous faisons. Cette campagne incarne non seulement cette croyance, mais elle est aussi amusante, fraîche et plus vraie que nature. Nous sommes convaincus que cette nouvelle campagne se connectera avec le public et l’encouragera à s’exprimer, de manière audacieuse », a déclaré Ankit Agarwal, directeur associé, marketing de la marque, PepsiCo India.

Doritos affirme être présent dans plus de 55 pays. Il s’adresse aux consommateurs indiens de la tranche d’âge de 16 à 30 ans, résidant dans les centres urbains et semi-urbains. Alors que Doritos est disponible en trois saveurs, il est proposé à cinq niveaux de prix. Le produit est disponible dans toute l’Inde via un mélange de chaînes de vente au détail de grand format, de canaux en ligne et de magasins de quartier, a déclaré la marque dans un communiqué.

Pour la campagne, Doritos a nommé Wunderman Thompson en tant qu’agence de création. « Avec le craquement bruyant des Doritos, nous saluons la personnalité courageuse de la tribu audacieuse. Comme le suggère le slogan « Pour les audacieux », Doritos vous permet d’être vous-même. Croquez dans Doritos avec Kartik et écoutez le craquement fort et satisfaisant de cette chips de maïs intensément aromatisée tout en profitant de cette nouvelle campagne de la marque », a déclaré Ritu Nakra, vice-président senior de Wunderman Thompson.

