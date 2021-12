Doritos présente une nouvelle saveur chaude flamboyante pour célébrer la nouvelle année

Les fans de Doritos qui étaient jaloux des fans de Cheetos n’ont plus à s’inquiéter. Frito-Lay apporte la saveur Flamin’ Hot à sa gamme de chips tortilla Doritos. Plus tôt cette semaine, la société a annoncé les chips tortillas Doritos Flamin’ Hot Cool Ranch. C’est parfait pour tous ceux qui espèrent donner au Père Noël quelque chose d’épicé lors de sa visite au lieu de biscuits aux pépites de chocolat ennuyeux.

Il s’agit de la dernière saveur Flamin’ Hot Doritos, aux côtés de Doritos Flamin’ Hot Nacho et Doritos Flamin’ Hot Limon. Ceux-ci seront dans les rayons des supermarchés aux côtés des Flamin’ Hot Cheetos, qui ne sont pas abandonnés. Plus tôt cette semaine, Frito-Lay a déclaré à . qu’ils étaient « engagés à fabriquer, déplacer et vendre les collations préférées des États-Unis. Flamin’ Hot Cheetos n’a pas été interrompu ».

(Photo : Frito-Lay)

La saveur Doritos Flamin’ Hot Cool Ranch mélange le goût bien-aimé Cool Ranch avec la sensation épicée Flamin’ Hot. « Doritos n’est pas étranger à l’audace – qu’il s’agisse de saveurs audacieuses, d’expériences audacieuses ou de nos fans audacieux qui incarnent l’attitude Flamin’ Hot », a déclaré Caio Correa, directeur principal du marketing, Frito-Lay North America, dans un communiqué. « Avec le nouveau Doritos Flamin’ Hot Cool Ranch, nous avons pris une saveur héritée qui est appréciée depuis des générations et lui avons injecté une nouvelle touche épicée pour offrir aux consommateurs une expérience de dégustation qui est vraiment à un autre niveau. »

La nouvelle saveur Doritos sera disponible dans tout le pays et devrait être disponible avant la nouvelle année. Vous pouvez l’obtenir soit en 9,25 oz. sacs pour 4,79 $ et 2,75 oz. sacs pour 2,19 $.

Pour ceux qui recherchent une autre façon de manger vos Doritos, la rappeuse Cardi B a partagé une vidéo virale plus tôt ce mois-ci dans laquelle elle a trempé des Nacho Cheese Doritos dans une sauce barbecue à 2 heures du matin. « C’est vraiment bon », a-t-elle dit à ses fans. « Je ne vais pas mentir. S—c’est bien fait. Vous allez adorer, essayez-le. Essayez-le et dites-moi que j’ai raison. » Cardi a essayé son mélange lorsqu’elle a décidé de manger des Doritos comme collation de fin de soirée, mais la sauce barbecue était tout ce qu’elle avait pour le tremper. Ce serait fascinant de voir si elle ressent le même enthousiasme après avoir trempé les Doritos Flamin’ Hot Cool Ranch en sauce barbecue.